به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان با ارسال پیام به سفارت خانه های کشورهای عربی و غیر عربی در این کشور تاکید کرد: بر اساس توافق آتش بس سال ۲۰۲۴ ارتش رژیم صهیونیستی باید از اراضی اشغالی لبنان عقب نشینی می کرد. با وجود پایبندی این کشور به توافق مذکور طرف صهیونیستی به تجاوزات روزانه خود ادامه می دهد. این رژیم دست کم ۱۰ هزار بار توافق آتش بس را نقض کرد. ما شاهد تهدیدات نتانیاهو مبنی بر ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان هستیم.

در این پیام آمده است، هیچ کدام از تلاش های این فراکسیون برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به اجرای مفاد توافق نتیجه بخش نبود. دولت لبنان نیز نتوانست در این خصوص کاری از پیش ببرد. به همین دلیل مشکلات مردم لبنان طی ۱۵ ماه شدیدتر شد. در برابر اشغالگران صهیونیست، مردم ما گزینه ای جز دفاع مشروع از خود و کشورشان ندارند.

در ادامه این پیام تاکید شده است، تل آویو به دنبال ایجاد منطقه حائل، کشیدن مرزهای اراضی اشغالی تا روز لیتانی، ویران کردن روستاهای مرزی و بیرون کردن ساکنان آن است. در آوریل ۲۰۲۶ نیز بعد از اعلام آتش بس از سوی نخست وزیر پاکستان در لبنان شاهد یک جنایت از سوی صهیونیست ها علیه بیروت و دیگر مناطق کشور بودیم. این حملات ۲ هزار شهید و زخمی در میان غیرنظامیان برجای گذاشت.

فراکسیون وفا به مقاومت تاکید کرد: ما خواهان توقف تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی صهیونیست ها، توقف ترور شهروندان و هدف قرار دادن زیر ساخت های شهری، عقب نشینی ارتش صهیونیستی، بازگشت ساکنان روستاهای جنوب لبنان و آزادی اسرا از زندان های اسرائیل هستیم.