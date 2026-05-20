یک سوم غذای انسان ناشی از فعالیت حشرات گردافشان است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سارا شادمهر، رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل به مناسبت روز جهانی زنبور، درباره اهمیت نقش گردافشانی زنبورها گفت: زنبورها فراتر از آن که تولیدکننده عسل باشند به نوعی ستون‌های بقای حیات روی کره زمین محسوب می‌شوند و این حشرات کوچک و سختکوش از دو منظر امنیت غذایی و تعادل زیست محیطی بسیار مهم هستند.

وی افزود: محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر موثر زنبورعسل می‌باشند به طوری که تولید برخی محصولات باغی و زراعی مانند بادام، سیب،برخی مرکبات و برخی از دانه‌های روغنی بدون فعالیت این زنبورها کاهش می‌یابد.

وی در همین حال بازدهی گردافشانی زنبور عسل بر محصولات کشاورزی را حدود ۶۰ تا ۱۴۰ برابر عنوان کرد.

شادمهر بر حمایت از صنعت زنبورداری کشور تاکید کرد و گفت: زنبورداران با توجه به حفظ و حراست از زنبورهای عسل با هدف پایداری در تولید، امنیت غذایی و تعادل زیست‌محیطی باید از طریق سیاست‌گذاری‌های راهبردی حمایت شوند.

وی ادامه داد: زنبورهای عسل برای بقا و فعالیت‌های روزانه خود به شدت محتاج شهد و گرده در طبیعت هستند و چنانچه کمبودی در طبیعت باشد، زندگی‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

شادمهر از تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه تشکیل ستاد مرکزی گردافشانی از سوی وزیر جهادکشاورزی خبر داد و تصریح کرد: اجرای سیاست‌های این ستاد که با هدف حفظ و حراست از زنبورهای عسل به عنوان یک نهاده طبیعی تعیین می‌شود، مهم است و امیدواریم مشوق‌های حمایتی در این راستا در نظر گرفته شود.

وی تلفات ناشی از سمپاشی در مزارع و باغات را یکی از مسایل در حوزه زنبورعسل برشمرد و اذعان داشت: درصدی از تلفات زنبورهای عسل بر اثر سمپاشی باغات و مزارع است.

رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل در وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش آخرین سرشماری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳۷ هزار و ۱۶۸ کلنی در کشور بر اثر سمپاشی تلفات داشتند.

وی تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و بیماری را از دیگر عوامل موثر بر تلفات زنبورهای عسل برشمرد.

شادمهر درباره مصرف سموم در باغات و مزارع توضیح داد: زنبورها در باغات، مزارع و هر جایی که گل و گیاه است، زندگی می‌کنند و سمومی که در مزارع و باغات استفاده می‌شود موجب تلفات زنبورهای عسل خواهد شد، از این رو باید تعاملی میان باغداران، زارعان و زنبورداران شکل بگیرد و در زمان سمپاشی به زنبورداران اطلاع‌رسانی شود تا آنان اقدامات اولیه برای کاهش اثرات سم و تلفات زنبورهای عسل را انجام دهند.

وی گفت: سال گذشته براساس خوداظهاری زنبورداران، کمتر از ۵۰۰ هزار کلنی زنبورعسل تلفات ناشی از بیماری و سایر عوامل داشتند که در سامانه جامع پهنه بندی نیز ثبت شد.