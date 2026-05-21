دادرس: هوای گیلان تا فردا ابری و بارانی است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت تناوبی سامانه بارشی تا پایان هفته در منطقه است، اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح زرد، طی این مدت شرایط برای ابرناکی، مه آلود بودن هوا، بارندگی، وزش باد، رعدوبرق و تگرگ در بعضی مناطق فراهم است.

وی افزود: از روز شنبه با تضعیف ناپایداری ها، غالباً آسمانی صاف تا نیمه ابری و روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان در بخش دیگری درباره پیش بینی دریایی پنج روزه سواحل استان گیلان نیز خاطرنشان کرد: شرایط دریای خزر برای برخی فعالیتهای دریایی طی روز جمعه گاهی نامناسب پیش بینی شده است.