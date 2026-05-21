نخستین نشست کمیته هدایت تحصیلی آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته هدایت تحصیلی استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در محل معاونت آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در این نشست، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی آگاهانه و هدفمند برای دانش‌آموزان پایه نهم، بر ضرورت تحقق توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی در سطح استان و تقویت جایگاه مشاوران مدارس به عنوان یکی از ارکان اصلی این فرآیند تأکید کردند.

عباس ممقانی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان، در این جلسه با بیان اینکه هدایت تحصیلی صرفاً یک فرآیند اداری نیست، اظهار کرد: هدایت تحصیلی مسیر زندگی و آینده شغلی دانش‌آموزان را رقم می‌زند و از این رو باید با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، زمینه انتخابی آگاهانه و متناسب با استعداد، علاقه و توانمندی دانش‌آموزان فراهم شود.

وی توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی را نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان معاونت‌های آموزشی و پرورشی، مشاوران و کارشناسان دانست و افزود: ایجاد توازن میان رشته‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در مدارس استان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، محمد صادق‌زاده، معاون پرورشی و فرهنگی استان نیز با اشاره به نقش کلیدی مشاوران مدارس در فرآیند هدایت تحصیلی گفت: اجرای دقیق آزمون‌های رغبت و توانایی، تحلیل نتایج و برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی می‌تواند دانش‌آموزان را در انتخاب رشته‌ای متناسب با توانمندی‌ها و علایق‌شان یاری کند.

در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله بررسی ظرفیت رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌ها و دبیرستان‌های استان، تبیین فرآیند اجرایی هدایت تحصیلی از ابتدای سال تحصیلی تا مرحله انتخاب رشته، نحوه برگزاری و تحلیل آزمون‌های رغبت و توانایی و تدوین برنامه عملیاتی برای تحقق توسعه متوازن رشته‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.