۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

۴ نفر بر اثر واژگونی پژو در محدوده سه‌راهی چنار کاشان مصدوم شدند

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: بر اثر واژگونی خودروی پژو در سه راهی چنار کاشان چهار نفر مصدوم شدند.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه خودروی پژو در محدوده سه‌راهی چنار واژگون شد و این حادثه چهار مصدوم برجای گذاشت.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس پایگاه الزهرا به محل اعزام شد و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت.

رئیس اورژانس کاشان افزود: از مجموع مصدومان این حادثه، دو نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و دو مصدوم دیگر که دچار ترومای اندام بودند، توسط آمبولانس پایگاه الزهرا به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و توجه کامل به مسیر، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث واژگونی خودرو دارد.

کد مطلب 6837049

