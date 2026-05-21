به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ، در نشست شورای اداری چهارباغ، گفت: گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرائی در بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ رمضان، پل راه آهن چهارباغ سنگ تمام گذاشتند.

فرماندار چهارباغ با اشاره به اخذ مجوز استقرار اداره آموزش و پرورش در این شهرستان توسط نماینده مجلس، افزود: ارتقاء ساختار اداری محیط زیست از نمایندگی به اداره، ابلاغ راه‌اندازی اداره ورزش و جوانان در آینده نزدیک و راه‌اندازی بانک سپه از دیگر اقدامات است.

وی از مراحل پایانی احداث پست برق لشگرآباد خبر داد و با اشاره به نصب دکل مخابراتی در ۲ نقطه روستائی، ابلاغ طرح تفصیلی و بازنگری طرح هادی، اظهار داشت: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارباغ هم از رابط به نمایندگی ارتقاء پیدا کرده است.

البرزی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف سرپرستی دهیاران توسط شوراهای روستاها، تصریح کرد: در شرایط جنگی نظارت بر بازار و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات مردم ضرورت دارد و رعایت دستورالعمل‌های پدافند غیر عامل هم باید جدی گرفته شود.

فرماندار چهارباغ حضور پررنگ مدیران ادارات و برپائی میز خدمت برای پاسخگوئی به مطالبات مردم در تجمعات شبانه را حائز اهمیت دانست و گفت: اعتبارات مصوب تملک دارائی سال ۱۴۰۴ باید توسط دستگاه‌های اجرائی پیگیری شود و نباید در حق مردم کوتاهی کرد.

البرزی با اشاره به ضرورت حمایت نهادهای حمایتی بزرگ کشور اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) در تأمین سرانه‌ها به جای شکایت، افزود: ما برای استقرار ادارات و ساخت مدرسه زمین نداریم درحالیکه چهارباغ با کمبود ۲۲ مدرسه ۱۲ کلاسه مواجه است.

وی از ضرورت تخصیص بودجه برای تکمیل ساختمان دادگستری خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد اراضی چهارباغ قولنامه‌ای است و مردم نمی‌توانند جواز اخذ کنند چرا که دستگاه‌های مرجع صدور پروانه جوازصادر نمی‌کنند و تبعات آن ساخت و سازهای غیرمجاز خواهد بود.

فرماندار چهارباغ با اشاره به اینکه مرکز حلقه دره در همجواری مراکز مسکونی قرار گرفته است، تصریح کرد: با دستور استاندار البرز قرار بود روستاها از پرداخت عوارض تخلیه پسماند در حلقه دره معاف باشند اما این مسأله محقق نشده و شهرداری کرج از دهیاری‌ها مطالبه دارد.

وی احداث بیمارستان را نیاز اصلی چهارباغ دانست و گفت: انتظار داریم مدیران کل به چهارباغ توجه داشته باشند، برخی از اداراتی که نیازمند تکمیل ساختار و ارتقاء هستند برای استقرار از فرمانداری خودرو و ساختمان مطالبه می‌کنند درحالیکه امکانات شهرستان حداقلی است.

البرزی از برگزاری نشست با مدیرکل ارتباطات البرز در راستای نصب دکل، تقویت باتری‌ها، رفع مشکل فیبر نوری و اینترنت خبر داد و در بخش دیگری خواستار حمایت دستگاه‌های اجرائی از صنایع و واحدهای تولیدی چهارباغ در شرایط جنگ اقتصادی کنونی شد.

فرماندار چهارباغ شناسائی واحدهای تولیدی و صنایع پر خطر را ضروری دانست و با اشاره به اینکه دولت و شهرداری برای اطفاء حریق شرکت جذب ستاره بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرد، افزود: دستگاه‌های متولی باید اقدامات لازم را برای رصد صنایع پر خطر انجام دهند.

وی با اشاره به تعطیلی پروژه فرهنگسرای چهارباغ در یک سال اخیر به واسطه اختلاف اداره کل راه و شهرسازی با پیمانکار، از عدم وجود حتی یک متر فضای فرهنگی در شهرستان خبر داد و در بخش دیگری اظهار داشت: ۲ بانک سپه و کشاورزی در چهارباغ مستقر می‌شوند.

البرزی تسریع در روند ساخت سالن‌های ورزشی زکی آباد و سلطان آباد را از مدیرکل اداره ورزش و جوانان البرز خواستار شد و در بخش دیگری تصریح کرد: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب توسط شهرداری و اداره آبفا چهارباغ باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و پیگیری شود.