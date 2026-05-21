به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت «مالک رحمتی» در مسجد جامع مراغه، با قدردانی از حضور مقامات عالی استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: حضور استاندار، امام‌جمعه تبریز و بناب و همچنین سایر مقامات لشکری و انتظامی نشان می‌دهد شهید رحمتی که حدود چهار ماه هدایت استان را عهده‌دار بود، در بین تمام اقشار مردم دارای جایگاهی والا و ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه شهید رحمتی الگوی واقعی خدمت صادقانه برای مدیران و مسئولان به شمار می‌رود، افزود: جوانان انقلابی باید این شهید والامقام را به عنوان سرمشق خود در عرصه‌های مختلف زندگی و مدیریت قرار دهند.

امام جمعه شهرستان مراغه در ادامه، خدمات ماندگار شهید رحمتی در آستان قدس رضوی، سازمان خصوصی‌سازی و استانداری آذربایجان شرقی را بی‌مانند توصیف کرد و گفت: او خدمتگذار واقعی نظام اسلامی بود و با تمام وجود به فلسفه حاکم بر این نظام که همانا خدمت بی‌منت به مردم است، عمل کرد؛ به همین دلیل نیز یاد و نامش در اذهان عمومی ماندگار شده است.

حاجی‌زاده با اشاره به برکت خون پاک شهدا، تصریح کرد: ملت ایران اسلامی راه رستگاری خود را یافته و با وجود هجمه‌های دشمنان، از آرمان‌های اصیل انقلاب منحرف نمی‌شود و همواره مسیر شهدا را به بهترین شکل ممکن تداوم می‌بخشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اتحاد مقدس میان مردم ایران را نشانه‌ای از بی‌اثر بودن حملات دشمنان دانست و تاکید کرد: دشمنان با همه امکانات و دستگاه‌های تبلیغاتی قادر به ایجاد خلل در عزم این ملت نیستند و چاره‌ای جز پذیرش شکست در برابر مردم بصیر ایران ندارند.