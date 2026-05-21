تجلیل از خانواده شهید مالک رحمتی در دومین سالروز شهدای پرواز اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید دکتر مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی و از شهدای پرواز اردیبهشت، با حضور در منزل این شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

این دیدار با حضور آیت‌ الله مطهری ‌اصل نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان شرقی، آیت‌ الله حاجی‌ زاده امام جمعه مراغه و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و همچنین علی امیری‌ راد فرماندار مراغه برگزار شد و در آن از پدر و مادر شهید مالک رحمتی به پاس سال‌ ها ایثار، صبوری و تربیت فرزندی خدمتگزار و مردمی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ضمن ادای احترام به شهدای پرواز اردیبهشت، بر تداوم راه و منش شهدای خدمت در مسیر خدمت‌ رسانی خالصانه به مردم تأکید کرد.

همچنین از تلاش‌های صادقانه و خستگی‌ ناپذیر شهید مالک رحمتی در دوران مسئولیت به عنوان نمادی از مسئولیت‌ پذیری، مردم‌ داری و خدمت بی‌ منت یاد شد؛ شخصیتی که خاطره خدمات او در ذهن و حافظه مردم آذربایجان ماندگار خواهد ماند.

در ادامه این دیدار، حاضران با حضور بر مزار شهید مالک رحمتی و شرکت در آیین غبارروبی مزار، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های بلند این شهید گرانقدر تجدید میثاق کردند