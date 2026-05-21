  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

تجلیل از خانواده شهید مالک رحمتی در دومین سالروز شهدای پرواز اردیبهشت

تجلیل از خانواده شهید مالک رحمتی در دومین سالروز شهدای پرواز اردیبهشت

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در منزل شهید مالک رحمتی در شهرستان مراغه، ضمن ادای احترام به مقام این شهید والامقام، از صبر و ایثار خانواده وی تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید دکتر مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی و از شهدای پرواز اردیبهشت، با حضور در منزل این شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

این دیدار با حضور آیت‌ الله مطهری ‌اصل نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان شرقی، آیت‌ الله حاجی‌ زاده امام جمعه مراغه و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و همچنین علی امیری‌ راد فرماندار مراغه برگزار شد و در آن از پدر و مادر شهید مالک رحمتی به پاس سال‌ ها ایثار، صبوری و تربیت فرزندی خدمتگزار و مردمی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ضمن ادای احترام به شهدای پرواز اردیبهشت، بر تداوم راه و منش شهدای خدمت در مسیر خدمت‌ رسانی خالصانه به مردم تأکید کرد.

همچنین از تلاش‌های صادقانه و خستگی‌ ناپذیر شهید مالک رحمتی در دوران مسئولیت به عنوان نمادی از مسئولیت‌ پذیری، مردم‌ داری و خدمت بی‌ منت یاد شد؛ شخصیتی که خاطره خدمات او در ذهن و حافظه مردم آذربایجان ماندگار خواهد ماند.

در ادامه این دیدار، حاضران با حضور بر مزار شهید مالک رحمتی و شرکت در آیین غبارروبی مزار، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های بلند این شهید گرانقدر تجدید میثاق کردند

کد مطلب 6836984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها