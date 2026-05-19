به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد حاجیزاده روز سه شنبه در نشستی با سرمایهگذاران حوزه گردشگری، صنعت توریسم را یکی از مهمترین بسترهای درآمدزایی و انتقال فرهنگ ملی به جهان برشمرد.
وی با بیان اینکه نگاه حاکمیتی به این مقوله تاکنون ضعیف بوده است، تصریح کرد: نگرشهای افراطی و تفریطی آسیب جدی به جایگاه گردشگری وارد کرده و آثار منفی آن مستقیماً در اقتصاد کلان کشور نمایان شده است.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای علمی و منطقی در حکمرانی این حوزه، خاطرنشان کرد: کشور ترکیه نمونه موفقی از همافزایی دولت و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای رفاهی و هتلداری است که باید از تجربیات آنها در بهرهبرداری از آثار باستانی و جاذبههای طبیعی الگوبرداری کنیم.
وی ضمن تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در شهرهای کوچک و مذهبی برای پذیرش گردشگران، افزود: امروز باید جهانی فکر کرد. ایران و بهویژه کهنشهر مراغه با دارا بودن صدها اثر تاریخی، ظرفیتهای بینظیری دارند که استفاده بهینه از آنها نیازمند همت ملی و تغییر در باورهای عمومی است.
در ادامه این نشست، جواد محرمپور، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه نیز با اشاره به محدودیت منابع دولتی، بر نقش حیاتی سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تحقق شعارهای اقتصادی سال در گرو رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه گردشگری است که برنامهریزیهای جدیدی در این راستا صورت گرفته است.
