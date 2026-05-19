۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

عضو خبرگان: افراط و تفریط به گردشگری آسیب می‌زند

مراغه- عضو مجلس خبرگان رهبری بر لزوم توسعه متعادل گردشگری و اصلاح نگاه‌ها در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی‌زاده روز سه شنبه در نشستی با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، صنعت توریسم را یکی از مهم‌ترین بسترهای درآمدزایی و انتقال فرهنگ ملی به جهان برشمرد.

وی با بیان اینکه نگاه حاکمیتی به این مقوله تاکنون ضعیف بوده است، تصریح کرد: نگرش‌های افراطی و تفریطی آسیب جدی به جایگاه گردشگری وارد کرده و آثار منفی آن مستقیماً در اقتصاد کلان کشور نمایان شده است.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای علمی و منطقی در حکمرانی این حوزه، خاطرنشان کرد: کشور ترکیه نمونه موفقی از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های رفاهی و هتلداری است که باید از تجربیات آن‌ها در بهره‌برداری از آثار باستانی و جاذبه‌های طبیعی الگوبرداری کنیم.

وی ضمن تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در شهرهای کوچک و مذهبی برای پذیرش گردشگران، افزود: امروز باید جهانی فکر کرد. ایران و به‌ویژه کهن‌شهر مراغه با دارا بودن صدها اثر تاریخی، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارند که استفاده بهینه از آن‌ها نیازمند همت ملی و تغییر در باورهای عمومی است.

در ادامه این نشست، جواد محرم‌پور، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه نیز با اشاره به محدودیت منابع دولتی، بر نقش حیاتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تحقق شعارهای اقتصادی سال در گرو رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است که برنامه‌ریزی‌های جدیدی در این راستا صورت گرفته است.

