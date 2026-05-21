به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، امروز پنجشنبه، از خلع ید یک قطعه زمین ملی به مساحت ۱۲۸۰ مترمربع در حاشیه جاده کرج-چالوس خبر داد که ارزش آن ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر محصور و تصرف غیرقانونی اراضی ملی در یکی از مناطق جاده کرج-چالوس، پیگیری موضوع به صورت مشترک در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و اداره منابع طبیعی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسیهای میدانی و همه جانبه، موفق به شناسایی فردی شدند که با محصور کردن ۱۲۸۰ مترمربع از اراضی ملی، آن را به تملک خود درآورده بود.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: با انجام هماهنگی‌های قضائی و همکاری اداره منابع طبیعی استان، زمین مذکور خلع ید و به بیت‌المال اعاده شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ارزش زمین‌های رفع تصرف شده ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.