  1. استانها
  2. البرز
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

سردار هداوند خبر داد؛

دستگیری متهم زمین‌خواری در کرج

دستگیری متهم زمین‌خواری در کرج

کرج _ فرمانده انتظامی البرز گفت: با همکاری منابع طبیعی، زمین ملی به ارزش ۱۲۸ میلیارد ریال در جاده کرج-چالوس از تصرف فردی که ۱۲۸۰ مترمربع را محصور کرده بود، خلع ید و متهم به دادسرا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، امروز پنجشنبه، از خلع ید یک قطعه زمین ملی به مساحت ۱۲۸۰ مترمربع در حاشیه جاده کرج-چالوس خبر داد که ارزش آن ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر محصور و تصرف غیرقانونی اراضی ملی در یکی از مناطق جاده کرج-چالوس، پیگیری موضوع به صورت مشترک در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و اداره منابع طبیعی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسیهای میدانی و همه جانبه، موفق به شناسایی فردی شدند که با محصور کردن ۱۲۸۰ مترمربع از اراضی ملی، آن را به تملک خود درآورده بود.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: با انجام هماهنگی‌های قضائی و همکاری اداره منابع طبیعی استان، زمین مذکور خلع ید و به بیت‌المال اعاده شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ارزش زمین‌های رفع تصرف شده ۱۲۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6837095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها