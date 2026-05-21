به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در نشستی با حضور فرمانده مرزبانی هرمزگان و معاونین ستاد بر لزوم تقویت روحیه تعاملی در انجام ماموریت‌ها تاکید و اظهار داشت: تبادل نظر، دانش و اطلاعات یکی از عناصر مهم در پیشبرد ماموریت‌های مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی فراجا در این نشست اظهار داشت: امروز در مرزبانی هرمزگان شاهد پیشرفت های خوبی در ابعاد مختلف هستیم و باید تا رسیدن به نقطه مطلوب تلاش بیشتری شود.

سردار جاویدان ادامه داد: من از خوشحالی همرزمانم خوشحال و از ناراحتی آنان غمگین می شوم ، رفاه و آسایش مرزبانان خط قرمز بنده و اولویت مهم مرزبانی است. رفاه و ارتقاء روحیه خدمتی کارکنان بر اساس اولویت‌های ابلاغی انجام و اجرایی شود.

عالی‌ترین مقام مرزبانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، پیوستگی میان عملیات و اطلاعات را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اجرای عملیات‌های مرزی بدون اشراف اطلاعاتی امکان پذیر نیست و باید در این زمینه اهتمام ویژه داشت.

سردار جاویدان همچنین بر ارتقای آمادگی عملیاتی و رزمی مرزبانان با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور تاکید کرد و افزود: فرماندهان و مسئولان واحدهای مرزی با تهیه سناریوهای مختلف و تمرین، نسبت به تقویت توان عملیاتی واحدها به منظور بالا بردن ضریب هوشیاری نیروها جهت مقابله با تهدیدات دشمن خبیث آمریکایی صهیونی عمل کنند.

وی در ادامه با اشاره بر ضرورت نظارت و کنترل فعالیت مرزبانان یگان‌های مرزی، مطرح کرد: صیانت کارکنان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات یک امر ضروری است و فرماندهان و مسئولان باید با نظارت و راهنمایی زیر مجموعه، زمینه این امر را فراهم آورند.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان بر تعامل مرزبانان با مرزنشینان تاکید کرد و گفت: فرماندهان و مسئولان یگان‌های مرزی لازم است به طور مستمر جلسات و نشست‌هایی با ریش سفیدان ، معتمدان و متنفذین محلی منطقه داشته باشند و قوانین مرزی را برای مرزنشینان تشریح کنند.