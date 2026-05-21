به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، لیلا رازقیان جهرمی، روانپزشک، درباره ارتباط استرس با فشارخون گفت: زمانی که فرد دچار استرس یا اضطراب میشود، بدن وارد حالت «آمادهباش» میشود. در این وضعیت هورمونهایی مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح میشوند که باعث افزایش ضربان قلب و انقباض رگهای خونی میشوند و در نتیجه فشارخون به طور موقت افزایش مییابد.
وی افزود: اگر این وضعیت به طور مکرر رخ دهد و فرد در معرض استرسهای طولانیمدت قرار داشته باشد، بدن فرصت کافی برای بازگشت به حالت آرامش را پیدا نمیکند و به مرور زمان ممکن است فشار خون در سطح بالاتری باقی بماند.
این روانپزشک ادامه داد: استرس مزمن تنها بر سلامت روان اثر نمیگذارد، بلکه میتواند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، اختلالات خواب و حتی سکته را افزایش دهد. علاوه بر اثر مستقیم استرس بر بدن، بسیاری از افراد هنگام مواجهه با فشارهای روانی به رفتارهای ناسالم مانند پرخوری، مصرف سیگار، کمتحرکی یا بیخوابی روی میآورند که این عوامل نیز خطر بیماریهای قلبی را بیشتر میکنند.
رازقیان با اشاره به راهکارهای کنترل استرس در زندگی روزمره گفت: داشتن خواب منظم و کافی، انجام فعالیت بدنی مانند پیادهروی روزانه، محدود کردن مصرف کافئین و نیکوتین، تمرین تنفس عمیق و تکنیکهای آرامسازی، کاهش زمان استفاده مداوم از اخبار و شبکههای اجتماعی، حفظ ارتباط با خانواده و دوستان و برنامهریزی واقعبینانه برای کارهای روزانه از جمله روشهای ساده اما مؤثر برای مدیریت استرس هستند.
وی تأکید کرد: حتی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیادهروی روزانه میتواند نقش مهمی در کاهش استرس و کمک به کنترل فشار خون داشته باشد.
این روانپزشک همچنین درباره نقش خواب در سلامت قلب گفت: خواب کافی یکی از عوامل مهم در تنظیم عملکرد سیستم قلبیعروقی است. در زمان خواب، بدن فرصت بازسازی و استراحت پیدا میکند، اما کمخوابی باعث میشود سیستم عصبی در حالت تحریک باقی بماند و در نتیجه فشار خون افزایش یابد.
به گفته وی، افرادی که خواب ناکافی یا بیکیفیت دارند، معمولاً بیشتر دچار اضطراب، خستگی و افزایش فشار خون میشوند و هنگامی که کمخوابی با استرس مزمن همراه شود، اثرات منفی این دو عامل میتواند تشدید شود. بنابراین توجه به کیفیت خواب و مدیریت استرس بخش مهمی از مراقبت از سلامت روان و قلب به شمار میرود.
