  1. استانها
  2. سمنان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

نزاع مرگبار در جاده دامغان به جندق؛ فردی بر سر اختلاف لحظه‌ای جان باخت

نزاع مرگبار در جاده دامغان به جندق؛ فردی بر سر اختلاف لحظه‌ای جان باخت

دامغان- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از وقوع یک فقره درگیری شدید حوالی پمپ بنزین در کیلومتر ۱۲۰ جاده دامغان-جندق خبر داد که به مرگ یک نفر و مصدومیت دیگری انجامید.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد نزاع و درگیری ساعت ۹ بامداد روز جمعه کیلومتر ۱۲۰ دامغان به جندق تقاطع پمپ بنزین خبر داد و افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه سر کویر به محل حادثه اعزام شدند.

وی از فوت یک نفر در صحنه درگیری خبر داد و اضافه کرد: پیکر این فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم نیز داشته است که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: در مورد علت وقوع این حادثه باید عوامل انتظامی اظهار نظر کنند اما به طور کلی خویشتن داری و صبوری و ترویج فرهنگ گذشت از این وقایع تلخ پیشگیری می کند.

کد مطلب 6837478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها