حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد نزاع و درگیری ساعت ۹ بامداد روز جمعه کیلومتر ۱۲۰ دامغان به جندق تقاطع پمپ بنزین خبر داد و افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه سر کویر به محل حادثه اعزام شدند.

وی از فوت یک نفر در صحنه درگیری خبر داد و اضافه کرد: پیکر این فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تصریح کرد: این حادثه یک مصدوم نیز داشته است که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان اضافه کرد: در مورد علت وقوع این حادثه باید عوامل انتظامی اظهار نظر کنند اما به طور کلی خویشتن داری و صبوری و ترویج فرهنگ گذشت از این وقایع تلخ پیشگیری می کند.