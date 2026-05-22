به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه امروز پایتخت، با اشاره به تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و جنگ شناختی دشمنان علیه کشور، اظهار داشت: امروز دشمنان ما به جای گلوله، از طریق تحریم نفت، بانک و تجارت، راه‌های درآمدی کشور را محدود کرده‌اند و از سوی دیگر با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و بهره‌گیری از عناصر خود برای آسیب به معیشت عمومی، درصدد شکستن مقاومت ملی مردم ایران هستند.

وی با بیان اینکه همه مطالعات علمی، مبانی دینی محکم و تجربیات جهانی نشان می‌دهد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه در این نبرد تاریخی، «مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری» است، تصریح کرد: صرفه‌جویی دیگر یک توصیه اخلاقی یا فضیلت فردی صرف نیست، بلکه یک فریضه دینی و ضرورت راهبردی برای حفظ ایران، ناامید کردن دشمن و عبور از چالش‌ها محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تعبیر «جهاد صرفه‌جویی» گفت: حضور در این جهاد یک عرصه نبرد بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است که دشمن خیال کرده می‌تواند در این بخش به ما آسیب بزند.

خطیب جمعه تهران در تبیین مبانی اسلامی این مسئله خاطرنشان کرد: مبانی قرآنی به ما می‌گوید هرچه در دست شماست امانت الهی است و ما همه بدون استثنا امانت‌داریم. خداوند فرموده است در آنچه شما را جانشین خود قرار داده، انفاق کنید. بنابراین باید بر اساس رضای صاحب اصلی امانت، مصرف کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت تبدیل صرفه‌جویی به یک «گفتمان سراسری و قالب» در جامعه، از همه آحاد مردم و به ویژه راهبردان کشور خواست تا با جدیت این جهاد عزت‌آفرین و پیشبرنده را در دستور کار قرار دهند.

حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به اینکه نگاه مؤمن به آنچه در اختیار دارد باید متفاوت از نگاه عادی باشد، اظهار داشت: در منظر قرآن کریم، هر آنچه از مواهب، دارایی‌ها، امکانات و استعدادها در اختیار شماست، «نعمت» الهی است. خداوند تبارک و تعالی به خاطر محبت و لطف به شما، در هر نعمتی پیام محبت خود را رسانده و انسان مؤمن خود را غرق در نعمت‌های الهی می‌بیند.

وی با استناد به آیات قرآنی تصریح کرد: شکر عملی اقتضا می‌کند که نعمت‌ها را موافق نظر خداوند مصرف کنیم. شکر رابطه شما را با خدای متعال، رابطه بندگی و محبت می‌کند، اما کفران نعمت باعث برانگیخته شدن غضب حق می‌شود.

خطیب جمعه تهران با توصیه به مراجعه به مناجات عرفه امام حسین(ع) در آستانه روز عرفه، گفت: در این مناجات می‌بینید که امام چگونه نعمت‌های الهی، حتی آنهایی که کمتر دیده می‌شوند را فهرست کرده و عاشقانه از طریق نعمت‌ها با خداوند سخن می‌گوید.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به سه گناه بزرگ قرآنی در ارتباط با دارایی‌ها و نعمت‌ها اشاره کرد و افزود: اول «اسراف» یعنی زیاده‌روی و مصرف بیش از اندازه؛ دوم «تبذیر» یعنی ریخت و پاش و حیف‌ومیل کردن اموال و سوم «اتراف» یعنی شادخواری و سرخوشی سرمستانه و غرق شدن در لذت‌پرستی است که این از عوامل سقوط فرد، جامعه و تمدن‌هاست.

وی در مقابل، پیشنهاد قرآن را زندگی آمیخته با عقل و خرد، به دست آوردن طیبات از راه حلال، اندازه‌گذاری در مصرف همراه با خشوع، خضوع و شکر و در مقام اطاعت از پروردگار متعال دانست و تأکید کرد: آنچه را دارید، ولو اندک، تلاش کنید هماهنگ با نگاه پروردگار متعال مصرف کنید که این همان نگاه معتدل، خردمندانه و عمیق به دارایی‌هاست.

خطیب جمعه تهران الگوی قرآنی در حکمرانی را سیره حضرت یوسف(ع) معرفی کرد و گفت: حضرت یوسف در شرایط بحران، نه گفت مصرف نکنید، بلکه فرمود بخشی از آنچه دارید برای روزهای سخت پیش‌رو ذخیره کنید. همین نگاه درست و مدیریت عالی آینده‌نگرانه توانست جامعه را نجات دهد. این الگوی یک دولت آینده‌نگر، مدیر و مدبر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در پایان به نگاه دو فقیه برجسته، امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(ره) اشاره کرد و گفت: امام راحل صرفه‌جویی را نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه یک تکلیف شرعی و ضرورت انقلابی می‌دانستند و بر اساس فتوای صریح ایشان، اسراف در منابع عمومی مثل آب و برق، مصداق حرام شرعی است و شخص در برابر بیت‌المال ضامن و بدهکار می‌شود. همچنین امام شهید ما معتقد بودند اسراف و تبذیر، خط مقدم دشمنی دشمنان با ماست و در حقیقت کمک به جنگ اقتصادی دشمن محسوب می‌شود.

تأکید بر اصلاح الگوی مصرف از حاکمیت تا مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، در ادامه سخنان خود با استناد به دیدگاه امام شهید که فرموده بودند «دشمن با تهدید ضربه می‌زند و ما با اسراف ضربه او را تکمیل می‌کنیم»، بر ضرورت عزم ملی برای مقابله با اسراف و تبذیر تأکید کرد

وی با اشاره به بیت‌المال و منابع عمومی، دستگاه حکمرانی کشور را به عنوان اولین مسئول در این زمینه دانست و خواستار اصلاح رفتار، شیوه‌ها و برنامه‌ها در تمام نهادها و دستگاه‌های دولتی شد.

خطیب جمعه تهران مصادیقی همچون هدررفت انرژی در نیروگاه‌ها و شبکه توزیع فرسوده، تولید خودرو و لوازم خانگی پرمصرف، تجملات اداری، همایش‌های بی‌حاصل و سفرهای خارجی غیرضروری را از جمله موارد اسراف برشمرد و با تمجید از رویکرد عملی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در رعایت موازین صرفه‌جویی و پرهیز از تشریفات زائد، ابراز امیدواری کرد که وی با همکاری مردم بتوانند رویه غلط اسراف را در کشور اصلاح کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت مردم در قبال اسراف، به ویژه در حوزه مواد غذایی، آب، انرژی، پوشاک و مراسم‌ها اشاره کرد و گفت: اگر تنها در بخش انرژی با اصلاح رفتارهایی مثل استفاده از کولرهای آبی، نصب سایبان و تنظیم دمای وسایل گرمایشی و سرمایشی همت کنیم، به اندازه ساخت یک نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی خواهد شد.

خطیب جمعه تهران در ادامه تأکید کرد: هر حرکت کوچک در خاموش کردن یک لامپ یا رعایت دمای مناسب، باید مانند تیری به قلب سیاه شیطان احساس شود و این یک ضرورت انقلابی امروز ماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش پیشگام مساجد و مجموعه‌های دینی در مدیریت مصرف، گفت: در این مسئله حیاتی، مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با نماز جمعه باید پیشگام باشند؛ هم در رعایت الگوی صحیح مصرف و هم در اجرای دقیق ضوابط.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین ائمه جماعات، ائمه جمعه و هیئت‌امنا افزود: در درجه اول، مساجد و مجموعه‌های دینی باید الگویی از صرفه‌جویی شایسته و دقیق باشند. توقع دوم آن است که همین مجموعه‌ها، مروج و آموزش‌دهنده باشند و به‌ویژه مساجد در محلات، نقش پرچمداری این امر حیاتی، انقلابی و جهادی را ایفا کنند.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر ضرورت اقدام عملی، تصریح کرد: باید فهرستی از مصرف برق، آب و گاز مساجد تهیه و در دستور کار قرار گیرد. بنده مسجدی را دیدم که لوسترهای بزرگ قدیمی که امکان روشن کردنشان نیست، جمع‌آوری کرده، به جای کولر گازی از سیستم مناسب‌تر استفاده و وضعیت آب را با کاهنده‌ها تنظیم کرده بود. چنین مسجدی می‌تواند در محله خود پرچمدار این امر الهی و انقلابی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبری با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور برای ورود مساجد به عملیات امداد اجتماعی و کمک به دولت در اداره کشور، خاطرنشان کرد: امام شهید عزیزمان به بنده تأکید کردند که با این درخواست آقای پزشکیان همراهی و همکاری کنیم. جلسات متعددی داشتیم و مصمم هستیم هر کاری از دست ما و مجموعه‌های مرتبط با نماز جمعه، مساجد و مجموعه‌های دینی برآید، در این زمینه کوتاهی نکنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: به لطف پروردگار متعال، به رغم توطئه دشمن، ایران عزیزمان با مردم مؤمن، مساجد پربرکت و همت مسئولین خدوم، از این گردنه‌های سخت پیش رو به سلامت عبور خواهد کرد.

تصویری تازه و پرافتخار از ایران قوی پیش چشم ملت‌های جهان قرار دادیم

خطیب جمعه تهران، در ادامه خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن درود به ساحت مقدس امام زمان (عج) و تبریک ایام پربرکت ذی‌الحجه، برای حاجیان ایرانی آرزوی توفیق، حج مقبول و سعی مشکور کرد و گفت: خبرها حکایت از نگاه متفاوت و محترم ملت‌ها به حاجیان ایرانی دارد و این مایه افتخار است.

وی نماز جمعه را «حج فقرا» خواند و این توفیق را نعمتی بزرگ، در دسترس و بی‌هزینه توصیف کرد و درود خود را به ارواح مطهر امام خمینی (ره) و امام جمعه شهید، سید ابراهیم رئیسی، نثار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به مناسبت‌های مهم معنوی روزهای پیش‌ رو گفت: شب و روز عرفه، بهترین فرصت برای نیایش با الهام از کلمات سیدالشهدا (ع) است. عید سعید قربان و از اعظم اعیاد هم، فرصتی برای جهاد، ایستادگی و تجدید پیمان با خداوند در مسیر حضرت ابراهیم (ع) است.

خطیب جمعه تهران ضمن درود به ارواح شهدای خدمت به ویژه شهید رئیسی و همراهانش، گفت: این شهدا نصاب خدمت را در جمهوری اسلامی ارتقا دادند.

وی افزود: پیام رهبر عزیزمان درباره موضوع حیاتی جمعیت را دریافت کردیم. از دکتر بانکی‌پور به دلیل ارائه مطالب مهم درباره این موضوع و همچنین از دکتر زاکانی، شهردار تهران، به دلیل حفاظت از شهر و خدمات ارزنده در ایام جنگ تقدیر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبری در ادامه با اشاره به ۸۰ روز اخیر گفت: ما تصویری تازه و پرافتخار از ایران قوی پیش چشم ملت‌های جهان قرار دادیم.

وی تصریح کرد: ما این امت مبعوث‌شده را دیدیم. ایران عزیز با همت عمومی ملت بر بام جهان قرار گرفت و الگویی جدید به لطف خداوند پیش چشم ملت‌ها قرار داده شد و وعده الهی را مشاهده کردیم.

۷ محور اصلی برای عبور از قله پیروزی به قله پیشرفت

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبری، در ادامه خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات تاریخی و جایگاه کنونی ملت ایران، به تشریح مؤلفه‌های قدرت ملی پرداخت و با بیان اینکه گفتمان «غرب‌باوری» و «غرب‌زدگی» در ملت ایران شکسته شده است، تأکید کرد: مردم ما به خوبی دریافته‌اند که سبک زندگی غربی نه الگوی پیشرفت، بلکه شیوه‌ای برای تحقیر ملت‌هاست. اقتصاد عاریه‌ای و امنیت تحمیلی غرب مانند سرابی از بین رفت.

امام جمعه موقت تهران با استناد به آیات قرآن خاطرنشان کرد: باید به دارایی‌ها، میراث تمدنی و خودمان ایمان بیاوریم و بایستیم. ملت ایران امروز به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی، هم جایگاه خود را در نظم جدید جهانی مشخص کرده و هم در شکل‌گیری آن به نفع مستضعفان تأثیرگذار شده است.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه ایران در نقطه عطف تاریخی ایستاده است، برای تحقق آرمان امام شهید هفت اصل را ضروری دانست و گفت که در شرایط فعلی هرگونه تفرقه‌افکنی خیانت به خون شهداست.

وی ادامه داد: وحدت حول محور ولایت، تقویت روحیه مواسات و همدلی بین مردم و دولت؛ تدبیر اقتصادی و جهادی در جنگ اقتصادی، دیپلماسی انقلابی با عدم اعتماد مطلق به دشمن،تداوم حماسه خیابان‌ها تا محرم با قوت و نشاط، پویش جان فدا با ثبت‌نام بیش از ۳۲ میلیونی و سازماندهی در عرصه‌های نظامی، امداد و جهاد رسانه و قدرت بازدارندگی تهاجمی و پاسخ کوبنده این ۷ محور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: نیروهای مسلح ما آماده‌تر از همیشه، دست به ماشه هستند. دشمنان احمق خیالات باطلی در سر دارند. اگر این چنین است این گوی و این میدان.

وی خطاب به دشمنان افزود: امروز میز شما شکسته و دست‌هایتان لرزان و خالی از گزینه‌هاست. امروز ملت بزرگ ایران صاحب گزینه‌هاست. اگر دست به کار احمقانه‌ای بزنید، این بار ایران دیگری خواهید دید. شما نه تنها موشک‌های جدیدی را تجربه خواهید کرد که فکرش را نکردید، بلکه به لطف خداوند رژیم نحس صهیونیستی نفسش به شماره می‌افتد. به جای جنگ منطقه‌ای، جنگ فرامنطقه‌ای را تجربه خواهید کرد و به جای محدود کردن تنگه هرمز، باب‌المندب نیز بسته خواهد شد. اگر زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهید، از تمام حامیان شما در منطقه، زیرساخت‌زدایی خواهد شد.

وی به نقل از نمازگزاران خطاب به دشمنان گفت: شما توانایی ندارید، زمان شما نیست. این مرد خبیث و کثیف (ترامپ) به دست یکی از همان قربانیان جریان استکبار کشته خواهد شد و به درک و جهنم خواهد رفت.

خطیب جمعه تهران در پایان تصریح کرد: پرونده انتقام خون تک تک شهدا، از رهبر شهید تا دانش‌آموزان، باز خواهد ماند و هم غرامت‌ها را می‌ستانیم و هم شروط رهبر عزیزمان را قاطعانه مطالبه می‌کنیم.