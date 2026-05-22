سنددار شدن ۲۹۴۷ قطعه مسکن شهر جدید مهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با ورود دستگاه قضایی بنبست فنی 10 ساله در سند مالکیت اراضی نهضت ملی مسکن در شهر جدید مهستان به وسعت ۷۵۰ هکتار حل شد.
وی با اعلام حل مشکل سند مالکیت اراضی نهضت ملی مسکن در شهر جدید مهستان با ورود دستگاه قضایی، گفت: این موضوع مربوط به سند مالکیت ۷.۵ میلیون متر مربعی شرکت عمران مهستان بود که از «قدیمی بودن» و «نبود نقشههای ثبتی دقیق» نشات میگرفت و با بنبست فنی در جانمایی مواجه شده و مشکلاتی در ادامه پروژه ملی مسکن ایجاد کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه مشکل ایجاد شده فرآیند تبدیل سند دفترچهای به اسناد حدنگار تکبرگی را به مدت ۱۰ سال متوقف کرده و اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نیز با اختلال مواجه شده بود، اضافه کرد: با انجام نقشهبرداریهای گسترده، بازبینیهای میدانی و کارشناسی دقیق، موقعیت پلاک مذکور احراز و در سیستمهای ثبتی تثبیت شد.
وی متذکر شد: پس از حل مشکل جانمایی با پیگیریهای ویژه دادگستری کل استان و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز، فرآیند تفکیک این قطعه ۷۵۰ هکتاری آغاز و کل پلاک به ۵ قطعه اصلی تفکیک شد و در نهایت، مجموعاً ۲۹۴۷ قطعه با قابلیت صدور سند مالکیت حدنگاری (تکبرگی) آماده شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: اسناد مالکیت تکبرگی مربوط به این قطعات به تدریج صادر و به خریداران تسلیم شده است.
