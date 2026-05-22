به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه شهرستان فردیس، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه فردیس با اشاره به فرمایش امام باقر (ع) که محبوبترین قدم‌ها نزد خداوند، قدمی است که برای استحکام صف مؤمنان برداشته میشود، بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمنان علیه کشور، خاطرنشان ساخت: در جنگ ترکیبی، میدان اصلی نبرد «ذهن و باور مردم» است و هر شهروند در این میدان به یک سرباز در خط مقدم نرم‌افزاری تبدیل می‌شود.

امام جمعه فردیس با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، تصریح کرد: فریادهای مردمی در میادین، فقط یک نمایش همبستگی نیست، بلکه پشتوانه عملی و روحی مسئولان و تغییردهنده محاسبات دشمن است.

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه به راهبرد دشمنان اشاره کرد و گفت: سیاست کلیدی آمریکا در شرایط کنونی، حفظ سایه جنگ بر سر ایران است و در چنین شرایطی، هرگونه تفرقه‌افکنی خدمت به دشمن محسوب می‌شود.

خطیب نمازجمعه فردیس در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی اقشار مختلف مردم، افزود: با تشکیل هسته‌های مواسات و همدلی محله‌ای و حتی هسته‌های مواسات خویشاوندی، به یاری همدیگر بشتابیم.