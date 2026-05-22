۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

حجت‌الاسلام قمی: این وضع معیشت، در شأن مردم نیست

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این وضع معیشت در شأن مردم نیست، گفت: گره‌گشایی از مشکلات مستضعفینِ محله و نقش‌آفرینیِ مردم و نهادهای دینی در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بدیهی است که این وضع معیشت، در شأن مردم نیست و با سیاست گران‌سازی به صراحت مخالفم. قضاوت‌های ناروا و غیرمسئولانه در رسانه‌ها، نباید جای اصل مطلب را بگیرد.

نشست‌های ما در مساجد، در راستای فرمایش آقای شهیدمان است که از یک‌ونیم سال پیش، برای اجرای طرح «محله‌ مسجدمحور» مکلف به همکاری با آقای پزشکیان شدیم.

تاکنون هم بیش از ۱۰ جلسه با رئیس‌جمهور، بعضاً معاونان و وزرای دولت داشتیم. هدف از این همکاری هم کاملاً مشخص است: گره‌گشایی از مشکلات مستضعفینِ محله و نقش‌آفرینیِ مردم و نهادهای دینی در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی.

    • ایران همدل IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      گرانی را همین بی انصاف های داخل کشور درست کردن.
    • کاردر IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      مساجد در جاهای آسیب دیده ممکنه فعال باشن اما در شهرستانها نمیدونن جنگه، برای همین در حد دلا راست شدن باقی مونده،

