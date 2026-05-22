به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بدیهی است که این وضع معیشت، در شأن مردم نیست و با سیاست گران‌سازی به صراحت مخالفم. قضاوت‌های ناروا و غیرمسئولانه در رسانه‌ها، نباید جای اصل مطلب را بگیرد.

نشست‌های ما در مساجد، در راستای فرمایش آقای شهیدمان است که از یک‌ونیم سال پیش، برای اجرای طرح «محله‌ مسجدمحور» مکلف به همکاری با آقای پزشکیان شدیم.

تاکنون هم بیش از ۱۰ جلسه با رئیس‌جمهور، بعضاً معاونان و وزرای دولت داشتیم. هدف از این همکاری هم کاملاً مشخص است: گره‌گشایی از مشکلات مستضعفینِ محله و نقش‌آفرینیِ مردم و نهادهای دینی در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی.