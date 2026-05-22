صادقی: مسجد باید محور حل مشکلات اجتماعی و تقویت همبستگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق صادقی در پیش خطبه‌های نماز جمعه در جمع نمازگزاران با اشاره به رسالت پیامبران الهی اظهار کرد: پیامبران برای هدایت بشر مبعوث شدند و امروز نیز جامعه اسلامی در شرایط امتحان، بصیرت و اعتلای معنوی قرار دارد.

وی افزود: اکنون که جبهه ظلم و صهیونیسم در برابر اسلام ایستاده است، همه اقشار جامعه در برابر دفاع از کشور، ارزش‌ها و آب و خاک مسئول هستند و باید در میدان حضور داشته باشند.

مسجد؛ سنگر وحدت و خدمت‌رسانی

استاد حوزه و دانشگاه کردستان با بیان اینکه مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، ادامه داد: باید از ظرفیت مسجد برای حل مشکلات اجتماعی، تقویت همکاری، همدلی و گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده شود.

صادقی عنوان کرد: حضور اقشار مختلف در مسجد می‌تواند زمینه‌ساز تعاون، پشتیبانی مردمی و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی باشد.

وی با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ۴۷ سال قبل مردم با توکل بر خدا و تکیه بر آموزه‌های دینی در برابر رژیم طاغوت ایستادند و توانستند آثار استبداد را از کشور برچینند.

مردم؛ محور اصلی پیشرفت و مقاومت

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: مردم ایران در طول دهه‌های گذشته با وجود فشارهای اقتصادی، جنگ و توطئه‌های دشمنان، همواره پشت انقلاب ایستاده‌اند و اجازه تحقق اهداف دشمن را نداده‌اند.

وی با اشاره به خدمات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به فرمان امام راحل نهضت سوادآموزی شکل گرفت و هزاران نفر باسواد شدند؛ همچنین مردم در ساخت مدرسه، مسجد، مرکز بهداشت و مسکن محرومان مشارکت کردند و محرومیت در بسیاری از مناطق کاهش یافت.

صادقی یادآور شد: اگر امروز امکانات و زیرساخت‌های کشور با برخی کشورهای منطقه مقایسه شود، پیشرفت‌های جمهوری اسلامی به خوبی قابل مشاهده است.

حضور مردم دشمن را مأیوس کرد

وی با اشاره به نقش مردم در مقابله با تهدیدات دشمنان تصریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز حضور مردم در صحنه موجب شکست دشمن شد و ایستادگی ملت ایران بار دیگر اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

استاد حوزه و دانشگاه در کردستان گفت: دشمنان به کشور ما طمع دارند، اما حضور مردم در میدان و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور، توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است.