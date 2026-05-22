سارق حین سرقت در نظرآباد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسنوندی، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد، امروز جمعه یکم خرداد ماه، در جمع خبرنگاران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار داشت: برابر گزارش واصله مبنی بر سرقت از منازل مسکونی شهروندان در نظرآباد موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی اطلاعاتی دقیق و اقدامات پلیسی سرنخ هایی از سارق بدست آمد و توسط پلیس شناسایی و مورد تعقیب قرار گرفت که سرانجام در یکی از محله های نظرآباد در یک عملیات غافلگیرانه و در حین سرقت دستگیر گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان افزود؛ سارق دستگیر شده در بازجویی های کارآگاهان به ۱۵ فقره سرقت منازل آپارتمانی و ویلایی اعتراف نمود که پس از بازسازی صحنه به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شد.

این مقام انتظامی ضمن توصیه به مردم در خصوص پیشگیری از سرقت افزود ؛ شهروندان گرامی می توانند هرگونه تردد مشکوک و گزارشات امنیتی خود را از طریق ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.