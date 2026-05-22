به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر، ضمن اشاره به مناسبات پیش رو و گرامی داشت روز عید قربان، تاکید کرد: از عموم مردم شهید پرور شهرستان آرادان و استان سمنان دعوت می شود تا در نماز عید سعید قربان حضور داشته باشند زیرا این نماز فضیلت بسیار زیادی دارد.

وی ضمن اشاره به روز عرفه بیان کرد: روز عرفه باید عید نامگذاری شود زیرا دعای امام حسین(ع) یک دوره عرفان اسلامی است و انسان سازی می کند لذا از مردم درخواست می کنیم که شبی یک صفحه حتی ترجمه دعای عرفه امام حسین(ع) را بخوانند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه امام حسین(ع) به تمام نعماتی که خداوند داده در این دعا اشاره کرده اند، بیان کرد: اگر می خواهید عاشق خداوند شوید، دعای عرفه را بخوانید که البته در روز قبل از عید سعید قربان دعای عرفه در مساجد شهرستان برپا خواهد بود.

شریفی نیا در ادامه به ضرورت کمک به نیازمندان و قربانی در عید قربان بیان کرد: صدقه و کمک به نیازمئدان سبب می شود که خداوند منان خانواده ها را از بلاها مصون نگهدارد و لذا باید به این معروف هم اهتمام داشت.

وی با اشاره به روز بهره وری و بهینه سازی مصرف افزود: ما کشوری هستیم که در مقوله برق و آب و انرژی مانند دیگر کشورها، ناترازی هایی داریم که سبب شده صرفه جویی از یک توصیه اخلاقی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه صرفه جویی یک ضرورت مهم است، تاکید کرد: ما در کشورمان ۲۵ میلیون خانوار داریم اگر هر کدام روزانه تنها یک لیتر آب کمتر مصرف کند، صرفه جویی حاصل به اندازه ورودی یک سد بزرگ می شود.

شریفی نیا با بیان اینکه صرفه جویی به معنای زندگی در تنگدستی نیست، تاکید کرد:صرفه جویی جلوگیری از هدر رفت منابع است.

وی با گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر افزود: این روزها فرصت خوبی است که از شهدای عملیات الی بیت المقدس که شاهکار بزرگی را صورت دادند، قدردانی کرد.