جنبش احرار: رفتار با زنان اسیر در زندان دامون جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش احرار فلسطین با صدور بیانیهای، اقدامات و رفتارهای نیروهای رژیم صهیونیستی علیه زنان اسیر فلسطینی در زندان دامون را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
در این بیانیه آمده است که سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی مرتکب جنایتها و نقضهای وحشیانه علیه زنان اسیر شده و این اقدامات بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه و فاشیستی رژیم اشغالگر را آشکار کرده است.
جنبش احرار اعلام کرد: اسیران زن در زندان دامون در معرض یورشهای مکرر، ضرب و شتم، فشارهای روانی، توهین، آزارهای لفظی، تهدید با سلاح گرم و استفاده از سگهای پلیسی و نارنجکهای صوتی قرار گرفتهاند؛ آن هم در شرایطی که دستهای آنان بسته و چشمانشان بسته بوده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که این اقدامات بخشی از سیاست انتقامگیری و آزار سیستماتیک علیه اسرای فلسطینی است و هدف آن شکستن اراده و مقاومت آنان است. این جنبش، دولت رژیم صهیونیستی و سازمان زندانها را مسئول کامل جان و سلامت اسرای زن دانست.
جنبش احرار فلسطین همچنین از نهادهای حقوق بشری و بینالمللی، به ویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد خواست برای توقف این اقدامات و بررسی موارد نقض حقوق اسرای فلسطینی، به صورت فوری وارد عمل شوند.
در پایان، این جنبش از ملت فلسطین و حامیان فلسطین در جهان خواست کارزارهای همبستگی و حمایت از اسرای فلسطینی را گسترش دهند و اقدامات رژیم اشغالگر را در مجامع بینالمللی افشا کنند.
