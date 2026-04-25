زخمی شدن دو فلسطینی و اسیر شدن یک نفر در جنوب کرانه باختری

به گزارش شاهدان عینی، یک مرد فلسطینی در شهر الظاهریه در جنوب هبرون هدف تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. هم‌زمان، ارتش رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را که در جریان درگیری‌ها در اردوگاه پناهندگان العروب در شمال هبرون زخمی شده بود، اسیر کرد. شاهدان همچنین اعلام کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری، از جمله شهرهای بیت فوریک و روجیب در استان نابلس، یورش برده‌اند، هرچند جزئیات دقیق این عملیات‌ها و بازداشت‌ها هنوز مشخص نشده است. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به شهر جیوس در استان قلقیلیه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر، حملات نیروهای رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری افزایش یافته و شامل یورش به منازل، حمله به چوپانان و ربودن زمین‌ها بوده است.

