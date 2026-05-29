به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد با تأکید بر خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران گفت: مسائل موشکی و هسته‌ای به هیچ وجه وارد مذاکرات با آمریکا نمی‌شوند.

وی با اشاره به فضای مذاکرات جاری ایران و آمریکا، افزود: چهار محور اصلی شامل پایان جنگ در تمام جبهه‌های مقاومت، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران در بازه مذاکرات آتی، بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران در برابر رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا، و پرداخت بخشی از دارایی‌های مسدودشده، دستورکار گفت‌وگوهاست.

امام جمعه ملارد در عین حال با هشدار نسبت به بدعهدی طرف آمریکایی اظهار داشت: تیم مذاکره‌کننده مراقب است، اما باید بیشتر مراقبت کند.

خوبانی در تحلیل خود از وضعیت آمریکا تصریح کرد: ایالات متحده در چهار محور نظامی، سیاسی، ائتلافی و اقتصادی دچار فرسایش جدی شده است. فرسودگی نظامی، ضعف سیاسی در واشنگتن، ترک‌خوردن ائتلاف‌های ضدایرانی و بروز مشکلات اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب، نشان می‌دهد گزینه نظامی جواب نداده و دشمن در باتلاقی که خود ایجاد کرده گرفتار آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک عید سعید غدیر خم، این رویداد را «مرامنامه‌ای فرازمانی و فرامکانی» خواند که تکلیف امت اسلامی را در زمینه هدایت و حکومت مشخص می‌کند و تأکید کرد: اگر غدیر را درست بفهمیم، هیچ‌گاه دین را از سیاست و اخلاق را از جامعه جدا نخواهیم دانست.

امام جمعه ملارد همچنین به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و وصیت‌نامه سیاسی الهی بنیانگذار انقلاب را «منشور هویت انقلاب اسلامی» خواند و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برای ادامه مسیر خود باید به قرآن و عترت و خط غدیر متصل بماند.