به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان ، با تأکید بر نقش بیبدیل حضور مردم در صحنه، جنگ تمامعیار اقتصادی و ضرورت صرفهجویی هوشمندانه، سه مطالبه فوری از دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: قطع استقراض از بانک مرکزی، مدیریت جدی بازار ارز و حمایت ویژه از دهکهای اول تا چهارم جامعه مطالبات اساسی از دولت است.
امام جمعه زنجان با تأکید بر نقش بیبدیل حضور مستمر مردم در صحنه، این حضور را عامل اصلی تنظیم محاسبات و ترسیم استراتژی دشمن دانست و اظهار کرد: این ادعا که با سکوت در عرصه نظامی، نیازی به حضور مردم در خیابانها نیست، اساساً ادعایی بیپایه و نادرست است.
وی وحدت و انسجام ملی را «خط قرمز» خواند و تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به تضعیف وحدت و ایجاد تفرقه در جامعه شود، عواقب جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
حسینی همچنین نسبت به جنگ شناختی دشمن و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی هشدار داد و افزود: «بیش از گذشته باید در برابر اخبار و شایعات نادرست و تحمیل روایتهای دشمن مراقب بود و هوشیاری رسانهای را جدی گرفت.
حسینی با اشاره به سوم خرداد، این روز را سرشار از درسهای ماندگار دانست و گفت: مهمترین پیام این حماسه بزرگ آن است که هزینه مقاومت همواره کمتر از هزینه تسلیم است.
وی همچنین بر ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید و خواستار همافزایی دستگاههای اجرایی و همکاری گسترده گروههای مردمی برای تحقق اهداف این قانون شد.
خطیب نماز جمعه زنجان وی بر لزوم همکاری تنگاتنگ دستگاهها و مردم برای عبور از مشکلات معیشتی تأکید کرد و گفت: اکنون درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم و در چنین شرایطی، صرفهجویی هوشمندانه به عنوان یک ضرورت امنیتی باید در رأس امور قرار گیرد.
حسینی در ادامه با اشاره به هراس دشمن از پیامدهای جنگ منطقهای، این هراس را عامل اصلی پرهیز دشمن از آغاز درگیری خواند و گفت: مسئولان بارها نسبت به احتمال شروع جنگ منطقهای و فرامنطقهای هشدار دادهاند و باید آمادگیهای لازم حفظ شود.
امام جمعه زنجان با تأکید بر نقش محوری تولیدکنندگان در شرایط کنونی تصریح کرد: دولت به تنهایی بازیگر این جنگ نیست؛ تولیدکنندگان یاریگران اصلی دولت در جنگ اقتصادی هستند و مسئولیت خطیری در تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بر عهده دارند.
حجتالاسلام حسینی در ادامه از دولت خواست سه اولویت اصلی را در دستور کار قرار دهد: قطع استقراض از بانک مرکزی، مدیریت جدی بازار ارز و حمایت ویژه از دهکهای اول تا چهارم جامعه.
وی با هشدار به تمام فعالان اقتصادی اظهار داشت: شبکههای توزیع، عمدهفروشان و مردم باید نسبت به عواقب تورم و رفتارهای نادرست اقتصادی هوشیار باشند و از اقداماتی که به تشدید بحران دامن میزند، پرهیز کنند.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه اختلالات اقتصادی کنونی نتیجه صرف «جنگ رمضان» نیست، خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی و تورم، یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است که بخش قابل توجهی از آن به سیاستهای نادرست دولتی بازمیگردد و بدون اصلاح ساختاری این سیاستها، نمیتوان انتظار بهبود پایدار را داشت.
