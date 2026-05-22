به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه دیر با انتقاد شدید از ترویج تفکر ایمان قلبی بدون عمل، آن را اندیشه‌ای باطل و یادگار دستگاه اموی خواند که امروزه با هدف تضعیف احکام الهی از جمله حجاب در جامعه تبلیغ می‌شود.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: این تفکر انحرافی، در واقع تیر خلاصی به پیکره احکام دین است و کسی که ادعای مسلمانی دارد نمی‌تواند با شعار دل پاک، نسبت به فرایض دینی و واجباتی نظیر حجاب بی‌تفاوت باشد.

خطیب نمازجمعه دیّر با اشاره به اینکه در آیات قرآن کریم همواره پس از ایمان، سخن از عمل صالح به میان آمده است، اظهار داشت: برخی به بهانه اینکه ایمان امری قلبی است، گناهان کبیره و ترک واجبات را توجیه می‌کنند؛ در حالی که امام باقر (ع) صراحتاً فرمودند شیعیان ما تنها با عمل و پرهیزکاری شناخته می‌شوند.

وی افزود: اگر این تفکر غلط نهادینه شود که عمل مهم نیست، جامعه در برابر گناهانی مانند بی‌حجابی، ترک نماز و بی‌تفاوتی نسبت به حق‌الناس بی‌حس شده و احکام الهی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

حسینی در تبیین جایگاه تقوا، آن را بازرسِ درونی انسان دانست و گفت: اگر انسان باور داشته باشد که در محضر خداست و اعمالش ناظری دارد، همان‌گونه که در ماه رمضان بدون حضور ناظر بیرونی به روزه خود پایبند است، در سایر ایام سال نیز نسبت به واجبات شرعی از جمله رعایت حریم حجاب و پوشش اسلامی و انجام وظایف فردی و اجتماعی، متعهد خواهد ماند.

وی در ادامه با استناد به سیره امام باقر (ع)، به تشریح ویژگی‌های عملیِ شیعیان پرداخت و افزود: شیعه واقعی کسی است که در ابعاد فردی و اجتماعی، از جمله تواضع، امانتداری، ذکر مداوم خدا، اقامه نماز، نیکی به والدین، دستگیری از همسایگانِ زمین‌گیر و نیازمند، تلاوت قرآن و پرهیز از بدزبانی و توهین به دیگران سرآمد باشد.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: ادعای دوستی با اهل‌بیت (ع) بدون تبعیت از فرامین الهی، نزد خداوند بی‌اثر است و هیچ خویشاوندی مصلحتی بین مؤمنان و خدا وجود ندارد.

حسینی خاطرنشان کرد: اگرچه نیت پاک و باطنِ الهی لازمه ایمان است، اما نیت باید در عمل به دستورات شرعی متبلور شود.

وی ضمن هشدار نسبت به پرهیز از قضاوت‌های ظاهری و ریاکارانه، یادآور شد: معیار سنجشِ یک شیعه واقعی، وحدتِ میان گفتار و کردار او در مسیر اطاعت از خداوند و رعایت احکام دینی است.

لزوم تکریم مردم

امام جمعه دیر با گرامیداشت یاد شهید رئیسی، شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر، آل‌هاشم و امیرعبداللهیان، آنان را تربیت‌یافتگان مکتب امامین انقلاب خواند و تصریح کرد: ویژگی‌هایی همچون جوان‌گرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و مردمی‌بودن، از شاخصه‌های بارز شهید رئیسی بود.

وی ادامه داد: ایشان با عملکرد خود نشان داد که میان رفتار مسئولان و اعتماد مردم رابطه مستقیم وجود دارد؛ هرگاه مسئولان کرامت مردم را پاس بدارند، مردم نیز قدردان خواهند بود.

حسینی با اشاره به هشدارهای امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص پرهیز از تکبر در زمان مسئولیت، خاطرنشان کرد: مسئولان نباید در دوران قدرت، با مردم متکبرانه برخورد کنند، چرا که پست و مقام ماندگار نیست و آنچه می‌ماند، خدمت صادقانه به این مردم وفادار است.

وی با تأکید بر لزوم تکریم مردم و قدرشناسی از ایستادگی نزدیک به سه‌ماهه ملت در صحنه‌ دفاع از نظام، تصریح کرد: در برابر حماسه حضور و مقاومت مردم، تکلیف قوای سه‌گانه و سایر مسئولان سنگین‌تر شده و شکرِ این نعمت، تقویت انگیزه و خدمت مجاهدانه است.

امام جمعه دیّر با انتقاد از برخی رویکردها مبنی بر گره زدن تمام مشکلات به جنگ، اظهار داشت: ملت بیدار است و به‌خوبی تشخیص می‌دهد که کجا مشکل از جنگ است و کجا مشکل از مسئول؛ بنابراین مسئولان نباید ضعف عملکرد خود را به پای جنگ بنویسند.

وی هشدار داد: اگر مسئولان جنگ را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت قرار دهند، مردم در جای خود پاسخ آن‌ها را خواهند داد.

مسئولان بین مردم باشند

حسینی با انتقاد از برخی مدیران مرکز استان که حتی در طول ۸۰ روز اخیر در شهرستان‌ها حضور نیافته‌اند، افزود: بعضی از آقایان از جایشان بلند نمی‌شوند حداقل در اجتماعات مردم بیایند، در حالی که مسئولان باید با حضور میدانی در جامعه، دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند.

وی خطاب به مدیران منفعل تأکید کرد: رزمندگان و جوانان ما پای لانچرها در بیابان ها و گرما از امنیت کشور دفاع می کنند، آن وقت شما نمی توانید به میان مردم بروید؟

امام جمعه دیّر گفت: مردم را نباید بر سر دوراهیِ تسلیم دشمن یا تحمل گرانی قرار داد؛ وقتی انبارها پر از کالاهای احتکار شده است، مشکل از جنگ نیست بلکه باید با برخوردهای قاطع قضایی و تعزیراتی، دست گران‌فروشان قطع شود.

امام جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه، گفت: امروز دشمنان نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه ضربات سنگینی دریافت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ایران با مدیریت بر تنگه هرمز، عرصه را بر دشمن تنگ کرده است، خاطرنشان کرد: اگر دشمن دست به حماقت بزند، بستن تنگه باب‌المندب نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

حسینی تصریح کرد: ابزار پاسخ پشیمان‌کننده ایران دیگر تنها موشک‌های بالستیک نیست؛ ما به ترامپ و سگ‌دست‌آموزش در منطقه یعنی نتانیاهو، هشدار می‌دهیم که هرگونه حماقت، منجر به نابودی کابل‌های اینترنت جهانی در بستر تنگه هرمز و ارتباطات مالی و مبادلات غرب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران در جنگ اخیر دست برتر را دارد افزود: ما اهل مذاکره هستیم، اما مذاکره زیر سایه تهدید، تحمیل است و ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار آن نخواهد رفت.

اهمیت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف

حسینی خواستار استفاده از ظرفیت مردمی که در پویش جانفدا ثبت نام کرده اند، شد و عنوان کرد: مسئولان از این ظرفیت و انرژی مردم کمک بگیرند.

خطیب نمازجمعه دیّر با اشاره به اهمیت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، گفت: صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه است.

وی با ارائه محاسباتی متذکر شد: صرفه‌جویی هر خانوار ایرانی در اقلامی مانند بنزین، آب و گندم، می‌تواند مانع از خروج ارز و تقویت بنیه اقتصادی کشور شود.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و روز دزفول، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های فعلی را خرمشهرهای جدیدی دانست که با ایمان، توکل به خدا و توسل به معصومین، با همان روحیه ایثار و مقاومت فتح خواهند شد.

امام جمعه دیر در پایان خواستار حضور باشکوه مردم در مراسم دعای عرفه و نماز عید قربان شد.