احتمال نفوذ غبار رقیق به غرب کرمانشاه طی روزهای آینده

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشهها و الگوهای پیشیابی، امروز و فردا (شنبه) هوای استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد غالباً ملایم پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز یکشنبه تا دوشنبه با عبور یک موج کوتاه از جو منطقه، ضمن افزایش نسبی سرعت باد، در برخی ساعات عصر یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه احتمال نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نواحی غربی استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی تصریح کرد: دمای هوا تا روز یکشنبه بهتدریج افزایش مییابد، اما روز دوشنبه کاهش مختصری خواهد داشت و در ادامه هفته نیز تغییرات قابل توجهی برای دما پیشبینی نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان بهویژه در نواحی غربی استان در روزهای یادشده نسبت به کاهش کیفیت هوا در ساعات احتمالی نفوذ غبار توجه لازم را داشته باشند.
