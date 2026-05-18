غبار و باد شدید در راه کرمانشاه است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشهها و دادههای هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه همچنان تحت تأثیر امواج ناپایدار و کوتاهمدت قرار خواهد داشت.
وی افزود: این وضعیت علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، در برخی ساعات سبب وقوع رگبارهای پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف استان میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال بارشها برای روز سهشنبه در مناطق شمالی و نواحی کوهستانی استان بیشتر پیشبینی شده است.
زورآوند با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادر شده از سوی هواشناسی گفت: طی ساعاتی از امروز دوشنبه و همچنین روز پنجشنبه، سرعت وزش باد در استان افزایش مییابد و در برخی مناطق بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
وی ادامه داد: این شرایط جوی زمینه نفوذ غبار به جو استان را فراهم میکند و پیشبینی میشود از اواخر وقت امروز تا اواسط روز سهشنبه و همچنین در ساعات ابتدایی روز جمعه، غلظت غبار به ویژه در نیمه غربی و مناطق مرزی استان بیشتر باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: میانگین دمای هوا تا امشب به صورت نسبی افزایش پیدا میکند اما از روز سهشنبه تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت.
