  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

غبار و باد شدید در راه کرمانشاه است

غبار و باد شدید در راه کرمانشاه است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید و احتمال نفوذ غبار به مناطق مختلف استان تا پایان هفته خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه همچنان تحت تأثیر امواج ناپایدار و کوتاه‌مدت قرار خواهد داشت.

وی افزود: این وضعیت علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، در برخی ساعات سبب وقوع رگبارهای پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال بارش‌ها برای روز سه‌شنبه در مناطق شمالی و نواحی کوهستانی استان بیشتر پیش‌بینی شده است.

زورآوند با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادر شده از سوی هواشناسی گفت: طی ساعاتی از امروز دوشنبه و همچنین روز پنجشنبه، سرعت وزش باد در استان افزایش می‌یابد و در برخی مناطق بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

وی ادامه داد: این شرایط جوی زمینه نفوذ غبار به جو استان را فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود از اواخر وقت امروز تا اواسط روز سه‌شنبه و همچنین در ساعات ابتدایی روز جمعه، غلظت غبار به ویژه در نیمه غربی و مناطق مرزی استان بیشتر باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: میانگین دمای هوا تا امشب به صورت نسبی افزایش پیدا می‌کند اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت.

کد مطلب 6833631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها