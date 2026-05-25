آغاز روند افزایشی دمای هوا در استان کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در منطقه پرداخت و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های اقلیمی، آسمان استان از امروز دوشنبه تا اواخر روز پنجشنبه هفته جاری، غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی از ساعات روز با وزش باد ملایم تا متوسط همراه می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی در پایان هفته افزود: به دنبال ثبات نسبی وضع هوا در روزهای آینده، از روز جمعه شاهد عبور یک موج کوتاه‌مدت و کم‌دامنه از جو منطقه خواهیم بود که این پدیده ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، سبب تشدید سرعت وزش باد به ویژه در مناطق و شهرستان‌های نیمه شرقی کرمانشاه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه نسبت به کاهش کیفیت هوا هشدار داد و تصریح کرد: با توجه به فعال شدن این موج ناپایدار و پتانسیل وزش باد در نقاط مرزی، احتمال نفوذ گردوغبار به جو استان وجود دارد که این وضعیت بیش از هر جا، مناطق غربی و نوار مرزی کرمانشاه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

زورآوند به وضعیت جوی نخستین روز از هفته آینده نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، در روز شنبه به استثنای وزش باد در برخی از ساعات و رشد موضعی ابرهای سطحی، پدیده جوی خاص، بارز یا مخاطره‌آمیز دیگری برای آسمان استان پیش‌بینی نمی‌شود و جوی نسبتاً آرام حاکم خواهد شد.

وی در پایان به وضعیت تغییرات دمایی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بررسی روند تغییرات دمایی نشان می‌دهد که هوای استان طی هفته جاری به طور غالب روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد و شهروندان در نقاط مختلف استان شاهد گرم‌تر شدن تدریجی دمای روزانه خواهند بود.