علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت و نقشههای پیشیابی جوی استان اظهار کرد: بررسی خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در بعضی ساعات با افزایش ابر و وزش باد شدید همراه میشود.
وی با اشاره به سرعت و پیامدهای این ناپایداری جوی افزود: وزش باد در غالب نقاط استان پدیده غالب است و سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود که به دلیل تندبادهای لحظهای، احتمال بروز خسارت به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به پدیده گردوخاک اشاره کرد و گفت: به دلیل سرعت وزش باد در منطقه، شرایط برای نفوذ غبار به جو استان تدریجاً هموار میشود که این پدیده طی ساعاتی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا (دوشنبه) در نیمه غربی و بهویژه شهرستانهای مرزی استان، نمود بیشتری خواهد داشت.
زورآوند درباره احتمال وقوع بارندگی در ارتفاعات تصریح کرد: چندان دور از انتظار نیست که شرایط مذکور، سبب وقوع رگبارهای موقت و پراکندهای در سطح استان شود که این بارشهای بهاری عمدتاً معطوف به نواحی کوهستانی و مرتفع واقع در شمال استان خواهد بود.
وی در رابطه با پیشبینی وضعیت آسمان در روزهای میانی هفته خاطرنشان کرد: در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه، به استثنای وزش باد در بعضی از ساعات، پدیده قابل توجه و خاص دیگری برای جو استان پیشبینی نمیشود و وضعیت پایداری حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان به روند تغییرات دماسنجی اشاره کرد و یادآور شد: در روز جمعه با عبور موج کوتاه دیگری از فراز منطقه، مجدداً شرایط برای تشدید وزش باد و نفوذ تدریجی گردوغبار فراهم میشود؛ همچنین طی هفته جاری دمای هوای نقاط مختلف استان به طور غالب روندی افزایشی خواهد داشت.
