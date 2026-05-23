به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به یک مصاحبه اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ایکس نوشت: ما پیام‌های بسیار بحث‌برانگیزی دریافت می‌کنیم. به نظر می‌رسد ارزیابی‌های طرف ایرانی به واقعیت نزدیک‌تر است. پیام‌های آمریکا در این مقطع کمتر مسئولانه هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه جمعه اول خرداد در گفت‌وگوی تلویزیونی به بیان تازه‌ترین تحولات مرتبط با روند مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و گفت: روند جاری و حضور مقام های ارشد پاکستان در تهران به این معنا است که ما به یک نقطه عطف یا وضعیت تعیین‌کننده‌ای رسیدیم. قبلاً هم اگر خاطرتان باشد، سفری آقای عاصم منیر به تهران داشتیم و این روند ادامه دارد.

بقائی در پاسخ به این پرسش که این به معنای تغییر در روند مذاکرات نیست، گفت: بله، نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است؛ ضرورتاً خیر، اینطور نیست. روند ادامه‌دار است و نه غیرطبیعی و نه طبیعی. من قبلاً هم گفتم که اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند. نمی‌توان گفت با چند بار رفت و آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتماً به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است و طرفین از هر فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

این در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی پیشرفت در مذاکرات شده و گفته بود که نشانه های خوبی وجود دارد.

کارشناسان، اظهارات خوشبینانه مقامات آمریکایی را تلاش آنها برای سرکوب قیمت نفت و جلوگیری از افزایش بیشتر آن ارزیابی کرده اند.