دولت غزه: رژیم صهیونیستی محاصره نوار غزه را تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی با کاهش ورود کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی و محدود کردن ورود سوخت، به‌ طور مستقیم در حال تشدید محاصره و فشار بر این باریکه است.

این دفتر در گزارش هفتگی خود درباره وضعیت گذرگاه‌ها و مسیرهای تجاری نوار غزه در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ مه اعلام کرد که تعداد کامیون‌های ورودی به این منطقه به ‌طور قابل توجهی کاهش یافته و همچنین رفت‌ و آمد مسافران از طریق گذرگاه رفح نیز با محدودیت جدی روبه‌رو بوده است.

بر اساس این گزارش، در گذرگاه رفح در مجموع تنها ۴۰۳ مورد تردد ثبت شده است که شامل ۲۴۹ نفر خروج از نوار غزه و ۱۵۴ نفر ورود به آن می‌شود. این در حالی است که طبق توافق اعلام شده، باید حدود ۱۴۰۰ مورد تردد انجام می‌شد، اما میزان تحقق این تعهد تنها ۲۸ درصد بوده است.

این گزارش تاکید می‌کند که این آمار نشان‌ دهنده ادامه اعمال محدودیت‌های شدید بر جابجایی شهروندان و کاهش آزادی سفر در نوار غزه است.

در بخش مربوط به ورود کالا و کمک‌های انسانی نیز اعلام شده است که مجموع کامیون‌های وارد شده به غزه ۱۲۸۷ دستگاه بوده، در حالی که طبق برنامه باید ۴۲۰۰ کامیون وارد می‌شد. بنابراین میزان تحقق ورود کامیون‌ها تنها حدود ۳۰ درصد بوده است.

این کامیون‌ها شامل ۵۵۹ کامیون کالاهای تجاری، ۶۹۳ کامیون کمک‌های انسانی و ۳۵ کامیون حامل سوخت بوده‌اند. از مجموع سوخت وارد شده نیز ۷ کامیون گاز و ۲۸ کامیون سوخت دیزل برای نهادهای خدماتی و امدادی اختصاص یافته است؛ موضوعی که در شرایط بحران شدید انرژی در غزه اهمیت ویژه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش، به اظهارات اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت غزه، اشاره شده که گفته بود از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، تنها ۴۸ هزار و ۶۳۶ کامیون از مجموع ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ کامیون مورد نیاز وارد غزه شده است. به گفته او، میزان پایبندی به تعهدات تنها ۳۷ درصد بوده و بیش از ۶۳ درصد نیازهای اساسی مردم اجازه ورود نیافته است.

در همین زمینه، تیسیر محیسن، رئیس ائتلاف سازمان‌های جامعه مدنی در غزه، تاکید کرد که کاهش تدریجی ورود کمک‌های غذایی و امدادی و محدود کردن تعداد کامیون‌های ورودی، در عمل نوعی سیاست تأمین قطره‌ چکانی است که به گفته او به مهندسی بحران انسانی و گرسنگی در نوار غزه منجر شده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ادامه ممانعت از ورود مواد اولیه مورد نیاز نهادهای امدادی، از جمله برنامه جهانی غذا، باعث کاهش شدید خدمات غذایی در این منطقه شده است. بر اساس این گزارش، تعداد وعده‌های غذایی روزانه از حدود یک میلیون وعده به نزدیک ۲۰۰ هزار وعده کاهش یافته است؛ موضوعی که ناشی از کمبود شدید مواد اولیه برای فعالیت آشپزخانه‌ها و مراکز امدادرسانی عنوان شده است.