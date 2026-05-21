به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما یادداشتی اعتراضی به کاردار (رژیم) اسرائیل در مورد بازداشت فعالان ناوگان صمود تحویل دادیم.

وزیر امور خارجه اسپانیا ادامه داد: خواستار آزادی فوری فعالان بازداشت شده هستیم. وزیر اسرائیلی (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) که در ویدیوی وحشیانه ظاهر شد، از ورود به کشور ما منع شده است.

خوزه مانوئل آلبارس، در اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه هاوانا نیز گفت: تنها مردم کوبا حق تعیین سرنوشت خود را دارند. ما در حال تلاش برای ارسال کمک به کوبا هستیم.

این در حالیست که «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا نیز ساعاتی پیش با محکوم کردن اقدام «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم در قبال سرنشینان بازداشت شده ناوگان جهانی صمود اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از بن‌گویر که در حال اهانت و بی‌احترامی به اعضای ناوگان امدادرسانی غزه است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.