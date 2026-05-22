به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با وجود آمادگی کامل زیرساختها و برنامهریزی انجامشده برای برگزاری حضوری امتحانات، با بررسی آخرین وضعیت ارزشیابی نوبت دوم در سایر استانهای کشور و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نحوه ارزشیابی، تمامی امتحانات پایانی نوبت دوم در دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم نظری و هنرستانها به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه، ارزشیابی دانشآموزان دوره ابتدایی نیز به صورت کیفی-توصیفی انجام خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم پس از عادی شدن شرایط کشور و بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام میشود.
آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین تأکید کرد مدیران مدارس موظف به اجرای دقیق دستورالعملها و اطلاعیههای ابلاغی هستند و هرگونه اجرای سلیقهای امتحانات نوبت دوم خارج از ضوابط تعیینشده، تخلف محسوب خواهد شد.
