۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۳

امتحانات داخلی مدارس استان یزد غیرحضوری برگزار می‌شود

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از شیوه برگزاری امتحانات داخلی دوره‌های اول و دوم متوسطه در این استان خبر داد و گفت: این امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، در تشریح جزئیات نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان این استان اظهار کرد: پیرو مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در شورای تأمین استان و با توجه به ابلاغیه‌های وزارت آموزش و پرورش، جلسات متعددی در کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان، نمایندگان آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن نظرات اولیا و دانش‌آموزان برگزار شد.

وی در این رابطه افزود: با تصمیم نهایی کمیته تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش استان، امتحانات داخلی دوره‌های اول و دوم متوسطه در سطح استان یزد به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع دغدغه‌های خانواده‌ها و دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولیان زیرساخت‌های فنی، مکلف به همکاری کامل با اداره کل آموزش و پرورش هستند تا تقویت زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحانات غیرحضوری به بهترین شکل ممکن انجام شود و نگرانی از بابت مشکلات فنی برای دانش‌آموزان و معلمان وجود نداشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین از استمرار فعالیت آموزشی خبر داد و افزود: به منظور حفظ کیفیت آموزشی و رفع دغدغه‌های تحصیلی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان، کلاس‌های رفع اشکال به صورت حضوری تا زمان آغاز امتحانات ادامه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت دانش‌آموزان یزدی در این امتحانات، تصریح کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای فراهم‌سازی آرامش خاطر دانش‌آموزان و معلمان پای کار هستند تا این مرحله از آموزش نیز با موفقیت سپری شود.

    • ستایش IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      سلام ‌و عرض ادب جناب وقتی که امتحانات مجازی شود مشکل اینترنت و سایت که هست بعد یکی مادرش یا اعضای خانواده اش کمکش می‌کند ویکی هم واقعا خودش امتحان میدهد و حقش ضایع میشود

