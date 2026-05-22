به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فاتحینژاد فرماندار شهرستان قدس به همراه معاون برنامهریزی فرمانداری و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، اتاق اصناف، اتحادیه قصابان و بسیج اصناف، از مراکز عرضه مرغ در سطح این شهرستان بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، هدف از بازدید میدانی، کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از اختلاف قیمت مرغ منجمد تنظیم بازاری با مرغ گرم بود. فرماندار قدس در جریان این نظارت میدانی، از نزدیک در جریان نحوه توزیع، میزان موجودی و رعایت نرخ مصوب قرار گرفت.
فاتحینژاد در ادامه اظهار داشت: با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه مرغ منجمد با قیمت ۲۶۰ هزار تومان نسبت به مرغ گرم، احتمال سوءاستفاده برخی افراد سودجو وجود دارد که به همین دلیل نظارت بر مرغفروشیها تشدید شده و تیمهای بازرسی به صورت مستمر در حال پایش هستند.
وی افزود: مرغ منجمد با قیمت مصوب باید به دست مردم عادی برسد نه به رستورانها، کبابیها و واحدهای صنفی بزرگ و این مهم نیازمند نظارت جدی است.
فرماندار قدس تأکید کرد: توزیع مرغ منجمد باید عادلانه، شفاف و با نظارت کامل انجام شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی یا انحراف کالا، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
فاتحینژاد با اشاره به توزیع روزانه مرغ منجمد در سطح شهرستان گفت: سهمیه مرغ منجمد به صورت منظم در اختیار واحدهای صنفی مجاز قرار میگیرد و تیمهای بازرسی نظارت مستمر بر نحوه توزیع و قیمت فروش دارند.
نظر شما