۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر طلا گرفت

علیرضا سیفی و روح الله رستمی در مسابقات آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت‌های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۱۸۳ و ۱۸۸ کیلوگرم شد. او باوجود اینکه نتوانست در حرکت سوم وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی مهار کند اما مدال طلا مسابقات را از آن خود کرد.

در ادامه این مسابقات، روح اله رستمی ملی پوش دسته ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت اول خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت های دوم و سوم به ترتیب وزنه های ۱۸۰ و ۱۹۰ کیلوگرم را بالای سر برد و با ثبت رکورد ۵۴۰ کیلوگرم مدال برنز مجموع را کسب کرد.

گفتنی است کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.

