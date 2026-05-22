۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

تداوم آلودگی هوا؛ آیا ادارات کرمان شنبه تعطیل می شود؟

کرمان- مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به تداوم پایداری آلودگی هوا در روز شنبه دوم خرداد گفت: مردم کرمان پیش از خروج از منزل آخرین وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی را دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، جمعه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر وضعیت جوی استان کرمان و تداوم آلایندگی‌ها برای روز شنبه گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی، تمامی هم‌استانی‌ها به‌ ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای (قلبی و تنفسی) باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزود: شهروندان در صورت ضرورتِ خروج از منزل، حتماً از ماسک‌های استاندارد استفاده کرده و حتی‌المقدور از حضور در مناطق پرتردد و کانون‌های آلودگی پرهیز نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در خصوص اطلاع‌رسانی در مورد نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در روز شنبه گفت: با توجه به احتمال تغییر شرایط و اتخاذ تصمیمات احتمالی در خصوص نحوه فعالیت ادارات و مراکز آموزشی، از عموم مردم درخواست می‌شود پیش از خروج از منزل در ساعات اولیه صبح فردا (شنبه)، آخرین وضعیت شاخص‌های آلایندگی و اطلاعیه‌های رسمی را از طریق رسانه‌های معتبر، صداوسیمای مرکز کرمان و درگاه‌های اطلاع‌رسانی استانداری کرمان در فضای مجازی دنبال کنند.

