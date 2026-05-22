تداوم آلودگی هوا؛ آیا ادارات کرمان شنبه تعطیل می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، جمعه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر وضعیت جوی استان کرمان و تداوم آلایندگی‌ها برای روز شنبه گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی، تمامی هم‌استانی‌ها به‌ ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای (قلبی و تنفسی) باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزود: شهروندان در صورت ضرورتِ خروج از منزل، حتماً از ماسک‌های استاندارد استفاده کرده و حتی‌المقدور از حضور در مناطق پرتردد و کانون‌های آلودگی پرهیز نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در خصوص اطلاع‌رسانی در مورد نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در روز شنبه گفت: با توجه به احتمال تغییر شرایط و اتخاذ تصمیمات احتمالی در خصوص نحوه فعالیت ادارات و مراکز آموزشی، از عموم مردم درخواست می‌شود پیش از خروج از منزل در ساعات اولیه صبح فردا (شنبه)، آخرین وضعیت شاخص‌های آلایندگی و اطلاعیه‌های رسمی را از طریق رسانه‌های معتبر، صداوسیمای مرکز کرمان و درگاه‌های اطلاع‌رسانی استانداری کرمان در فضای مجازی دنبال کنند.