  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در یاسوج

برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در یاسوج

یاسوج-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد از برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در یاسوج خبر داد.

سرهنگ حسین انوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر رو دوم خرداد ساعت ۲۱ در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوعی در این شب برگزار می شود، افزود: این مراسم با سخنرانی یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و مداحی محمود خزلی برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد با اشاره به اینکه سالروز آزاد سازی خرمشهر در تاریخ کشورمان ثبت شده است، اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در این مراسم مشت محکمی بر دهان دشمن صهیونی-آمریکایی است.

کد مطلب 6837850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها