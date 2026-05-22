برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در یاسوج

سرهنگ حسین انوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر رو دوم خرداد ساعت ۲۱ در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوعی در این شب برگزار می شود، افزود: این مراسم با سخنرانی یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و مداحی محمود خزلی برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد با اشاره به اینکه سالروز آزاد سازی خرمشهر در تاریخ کشورمان ثبت شده است، اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در این مراسم مشت محکمی بر دهان دشمن صهیونی-آمریکایی است.