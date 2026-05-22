واکنش سفارت ایران در آلمان به اتهام زنی های جدید علیه کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان در واکنش به اتهامزنیهای جدید علیه تهران در شبکه اجتماعی نوشت: «امنیت» در هر کشوری، چه ایران و چه آلمان، امری ضروری و قابل احترام است. اما اتهامزنی بیاساس علیه ایران بر مبنای سفارش دشمنان ایران و با تکرار کلیشههای نخنماشده، صرفا موجب بیاعتباری نهادهای قانونی طرف اتهامزننده می شود.
این سفارتخانه تاکید کرد: ضمنا اگر حفاظت از اماکن و مراکز یهودیان، مانند اماکن متعلق به همه ادیان ابراهیمی، یک اصل پذیرفتهشده است، که بیتردید چنین است، باید تجاوز نظامی آوریل ۲۰۲۶ رژیم اسرائیل به کنیسه رفیعنیا در تهران نیز با همان میزان حساسیت مورد توجه و محکومیت قرار گیرد.
