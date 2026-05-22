حجت الاسلام کفیل: قیام مردم بسترساز ظهور حضرت مهدی (عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق کفیل با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: جامعه دینی به دو دسته «دیندار» و «دینیار» تقسیم میشود که «دینیاران» کسانی هستند که در طول تاریخ، اثرگذاران واقعی بودهاند.
وی افزود: متدینی که در عصر خود، سکون را کنار گذاشته، مبعوث و برانگیخته شد و برای خدا قیام کرد، همین قیامهای الهی در طول تاریخ اثرگذار بوده است.
مسئول مجمع مهدویت نصر موعود کشور با اشاره به حضور ملت ایران در صحنه تصریح کرد: امروز ملت ایران با لبیک به ندای نایب امام عصر(عج) به میدان آمده و ارادت خود را به حضرت حق و امام زمان(عج) نشان دادهاند که «ما هستیم» و این «هستیم» را نه در حرف، بلکه در عمل و در پایداری و استقامت در راه حق به اثبات رساندهاند.
حاکمیت دین؛ مبتنی بر قیام مردمی است
حجتالاسلام کفیل در پاسخ به این پرسش که گاهی یک نفر میگوید من قیام لله کنم چه فایدهای دارد؟، گفت: حاکمیت دین، مبتنی بر همین قیام مردمی است.
وی تأکید کرد: حکومت امام زمان(عج) نیز یک حکومت مردمی، با اراده، صبور و برخاسته از ملتی است که در طول تاریخ نشان دادهاند میتوانند با امام خود همراه باشند و اثرگذار واقع شوند.
حضور مردم تمرین برای ظهور در دوران غیبت است
مسئول مجمع مهدویت نصر موعود کشور، دوران غیبت را عرصه تمرین برای ظهور دانست و گفت: ما نزدیک به یک ماه است که در این صحنه حضور داریم تا بگوییم «ما هستیم»، «ما میمانیم» و «اجازه نمیدهیم سخن نایب عصر زمان(عج) بر زمین بماند» و بدین ترتیب، بستر ظهور را فراهم کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ چیز به اندازه این قیام مردمی و این حرکت عمومی، بسترساز ظهور حضرت مهدی(عج) نیست، اما یک شرط اساسی دارد و آن این است که باید صبور باشیم و قدمهای خود را در این مسیر، منتظرانه برداریم.
