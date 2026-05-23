۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۵

اجرای ۶۲ طرح اشتغالزایی دامداری با زکات در ایلام

ایلام - مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات استان ایلام از اجرای ۶۲ طرح اشتغالزایی در حوزه دامداری با استفاده از زکات‌های جمع‌آوری‌شده خبر داد.

مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه جمع‌آوری و توزیع زکات، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۳ رأس دام به عنوان زکات جمع‌آوری و به حوزه زکات کمیته امداد استان تحویل داده شده است؛ این زکات‌ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی مددجویان، در قالب پروژه‌های دامداری سرمایه‌گذاری شده‌اند.

وی افزود: با بهره‌گیری از این منابع، ۶۲ طرح اشتغال‌زایی در حوزه دامداری در سطح استان اجرا شده که این طرح‌ها با تمرکز بر حمایت از خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی آن‌ها طراحی شده‌اند تا با ایجاد درآمد مستمر، از چرخه فقر خارج شوند.

مرادی پویانی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تبدیل زکات‌های نقدی و غیرنقدی به سرمایه‌های مولد است که نه تنها نیازهای فوری مددجویان را برطرف می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد ایلام خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر اجرای این طرح‌ها و اطمینان از بهره‌برداری صحیح از منابع، از اولویت‌های اصلی این شورا است.

وی در پایان بیان کرد: ادامه این روند با همکاری خیرین و مردم شریف استان، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه خواهد بود.

کد مطلب 6838054

