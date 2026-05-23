اجرای ۶۲ طرح اشتغالزایی دامداری با زکات در ایلام

مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه جمعآوری و توزیع زکات، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۳ رأس دام به عنوان زکات جمعآوری و به حوزه زکات کمیته امداد استان تحویل داده شده است؛ این زکاتها با هدف ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی مددجویان، در قالب پروژههای دامداری سرمایهگذاری شدهاند.
وی افزود: با بهرهگیری از این منابع، ۶۲ طرح اشتغالزایی در حوزه دامداری در سطح استان اجرا شده که این طرحها با تمرکز بر حمایت از خانوادههای نیازمند و توانمندسازی آنها طراحی شدهاند تا با ایجاد درآمد مستمر، از چرخه فقر خارج شوند.
مرادی پویانی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تبدیل زکاتهای نقدی و غیرنقدی به سرمایههای مولد است که نه تنها نیازهای فوری مددجویان را برطرف میکند، بلکه به ایجاد اشتغال پایدار منجر میشود.
مدیرکل کمیته امداد ایلام خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر اجرای این طرحها و اطمینان از بهرهبرداری صحیح از منابع، از اولویتهای اصلی این شورا است.
وی در پایان بیان کرد: ادامه این روند با همکاری خیرین و مردم شریف استان، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه خواهد بود.
