صفوف فشرده مؤمنان در دارالمرحمه؛ نمایش وحدت مسلمین در نماز عید قربان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نماز عید سعید قربان همزمان با دیگر نقاط ایران اسلامی و سایر کشورهای مسلمان جهان، مقارن با صبح چهارشنبه در مصلاهای نماز جمعه، مساجد و بقاع متبرکه برگزار شد.

مردم نمازگزار و متدین استان سمنان با حضور در صفوف به هم فشرده، نماز عید بندگی را در اوج وحدت و انسجام اقامه کرده و از خداوند منان طلب مغفرت و آمرزش کردند.

نماز عید سعید قربان در ۲۰ نقطه شهری و ده ها روستای استان سمنان امروز در حالی برگزار شد که صفوف به هم فشرده مسلمین به نمایش بصیرت و مقاومت و وحدت ایران اسلامی و نقاط مختلف استان سمنان بدل شد.

نماز وحدت زا

این نماز وحدت زا در مراکز شهرستان های استان سمنان به امامت ائمه جمعه و امامان جماعت موقت و با حضور پرشور و مثال زدنی مردم بصیر و متدین استان اقامه شد نمازی که به اقامه آن بسیار توصیه شده است.

عید قربان اوج بندگی است اوج عبودیت و آنطور که حجت الاسلام محمد حسین پور کارشناس مسائل دینی به خبرنگار مهر، می گوید برای اقامه نماز این روز بزرگ، بسیار توصیه ها شده است.

حسین پور با بیان اینکه این نماز اوج عبودیت و بندگی را نشان می دهد، ابراز کرد: در روز عید سعید قربان همچنین غسل، استغفار، اطعام نیازمندان و قربانی و همچنین کمک به ایتام و نیازمندان بسیار توصیه شده است از جمله دیگر توصیه های این روز، دیدار بزرگان و به خصوص بزرگان خانواده ها است که بسیار ثواب دارد لذا از مردم استان درخواست می شود در کنار اعمال این روز در اندازه وسع شان به نیازمندان کمک کنند.

وی با اشاره به اعمال این روز گرامی نیز بیان کرد: خواندن زیارت حضرت امام حسین(ع) و به خصوص توجه به ترجمه فارسی آن یکی از مهمترین توصیه ها در روز عرفه و روز عید قربان است زیرا این دعا بسیار بلحاظ نزدیکی بنده به خالق، اهمیت دارد. در کنار این امر، خواندن دعای ندبه به ویژه صبح زود و قبل از نماز عید قربان هم بسیار اهمیت دارد و مردم باید به آن توجه داشته باشند.

پویش نذر قربانی

در کنار نماز عید سعید قربان مردم استان سمنان در خروجی مصلاهای نماز جمعه، مساجد و بقاع متبرکه و میادین شهرها، کمک به ایتام و اطعام نیازمندان را نیز فراموش نکرده و به اندازه وسع شان در پویش نذز قربانی هم مشارکت کردند.

آنطور که مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: امسال نیز مانند سال های گذشته پویش نذر قربانی در هشت شهرستان استان با مشارکت مردم متدین و خداجوی این دیار، برگزار شده است.

محمد حسین ذوالفقاری با اشاره به برپایی موکب های جمع آوری کمک های مردمی و نذر قربانی در مقابل مصلاهای نماز جمعه استان سمنان، ابراز کرد: مردم به صورت الکترونیکی و همچنین نقدی در کنار کمک ها به صورت دام زنده در این پویش مشارکت داشته اند.

وی با بیان اینکه گوشت های جمع آوری شده در نذر قربانی بعد از ۴۸ ساعت به دست نیازمندان استان سمنان خواهد رسید و این زمان نیز به واسطه طی کردن فرایند های مرتبط با بهداشت و موازین مرتبط با دامپزشکی خواهد بود.

کمک به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از نظارت شدید بر امر قربانی دام توسط دامپزشکی و کارشناسان بهداشت خبر داد و گفت: امروز ۱۶۰ مرکز نیکوکاری آماده دریافت نذر قربانی مردم هستند

سمنانی ها همچنین به صورت نقدی نیز کمک های شایان ذکری را در مراکز جمع آوری کمک های مرتبط با عید سعید قربان صورت دادند کمک هایی که بنا به اعلام کمیته امداد برای اعلام رسمی آمار آن باید دست کم تا امشب صبر کرد کمک هایی که ۳۵ هزار مددجوی کمیته امداد استان از ایتام و نیازمندان تا بدسرپرستان و بی سرپرستان و ... منتظرشان هستند.

مردم متدین استان امروز دل هایشان را کنار حجاج بیت الله الحرام گذاشتند حجاجی که در سرزمین وحی حضور داشته و قربانی می کنند تا عید بندگی را به کمال برسانند. عیدی که به گرامی داشت آن بسیار توصیه شده است.

در روایتی است که امام صادق(ع) فرمود:امام علی بن الحسین و امام باقر(علیهم السلام) گوشت قربانی را سه قسمت می‌کردند، یک قسمت آن را به همسایگان می‌دادند و یک قسمت آن را به نیازمندان و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه می‌داشتند.