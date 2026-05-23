به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگویی با اشاره به گرفتارشدن ترامپ در باتلاق جنگ با ایران اظهار کرد: ترامپ هیچ چاره‌ای به جز پذیرفتن مطالبات ملت ایران و پذیرش حقوق کشورمان ندارد.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: در هر دو میدان رزم و دیپلماسی تأمین مطالبات به‌حق ملت ایران، تنها راه برون‌رفت دشمن آمریکایی صهیونی از جنگ تحمیلی سوم است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: تمکین‌نکردن دشمن به مطالبات به‌حق ملت ایران منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر و شکست‌های پیاپی بعدی به ترامپ و دشمن صهیونی خواهد بود.

وی تاکید کرد: ترامپ ضمن قبول‌کردن پیشنهادات ایران باید در اندیشه پیشگیری از خسارت‌ها و هزینه‌های بیشتر در ادامه جنگ برای مردم آمریکا و جامعه جهانی باشد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بی اعتنایی و بی‌توجهی ترامپ به منافع ملی آمریکا، تبعیت از رژیم صهیونی و رفتارهای مغرورانه وی، موجب فرو رفتن بیشتر آمریکا در باتلاق جنگ خواهد شد.