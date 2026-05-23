۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

طلایی‌نیک: ترامپ چاره‌ای جز پذیرفتن حقوق و مطالبات ملت ایران ندارد

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به گرفتارشدن ترامپ در باتلاق جنگ با ایران، اظهار داشت: ترامپ هیچ چاره‌ای به جز پذیرفتن مطالبات ملت ایران و پذیرش حقوق کشورمان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگویی با اشاره به گرفتارشدن ترامپ در باتلاق جنگ با ایران اظهار کرد: ترامپ هیچ چاره‌ای به جز پذیرفتن مطالبات ملت ایران و پذیرش حقوق کشورمان ندارد.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: در هر دو میدان رزم و دیپلماسی تأمین مطالبات به‌حق ملت ایران، تنها راه برون‌رفت دشمن آمریکایی صهیونی از جنگ تحمیلی سوم است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: تمکین‌نکردن دشمن به مطالبات به‌حق ملت ایران منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر و شکست‌های پیاپی بعدی به ترامپ و دشمن صهیونی خواهد بود.

وی تاکید کرد: ترامپ ضمن قبول‌کردن پیشنهادات ایران باید در اندیشه پیشگیری از خسارت‌ها و هزینه‌های بیشتر در ادامه جنگ برای مردم آمریکا و جامعه جهانی باشد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بی اعتنایی و بی‌توجهی ترامپ به منافع ملی آمریکا، تبعیت از رژیم صهیونی و رفتارهای مغرورانه وی، موجب فرو رفتن بیشتر آمریکا در باتلاق جنگ خواهد شد.

    • مریم IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      جناب سردارکرامی آیا واقعا به پذیرفتن مطالبات ایران از سوی ترامپ باور دارید؟؟ خاطره دوجنگ اخیر درست درمیان مذاکرات وبه شهادت رساندن رهبر عزیزمان و‌سرداران رشیدمان وکودکان ومردم بیگناهمان در ذهن جامعه باقیست ومردم آنها را نه فراموش کردند ونه می بخشن
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      شیطان صفت تر از خوک زرد و یار جهنمی اش نتان یابو وجود ندارد تا این دو جنایتکار خدانشناس در راس امور امریکا و اسرائیل جعلی اشغالگر هستند هر گونه خطری یا احتمال جنگ مجددی وجود دارد این دو دیوانه بی عقل دیوسیرتند انسانیت رحم حالیشان نیست فقط پی منافع مادی دنیایی شخصی خودشانند این دو آنقدر بیشرفند که حتی به فکر مردم امریکا یا اسرائیلیها هم نیستند فقط در فکر حفظ موقعیت شخصی خودشانند خاک بر سر امریکا که ترامپ را پرزدنت کردند لعنت بر صهیونیستهای غاصب که پلیدترین صهیون نتانیابو را نخست وزیر کردن

