به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، ربابه عبداللهی رئیس گروه توسعه و نظارت نیروگاههای مقیاس کوچک ساتبا، با تشریح جزئیات طرح ۶۰ مگاواتی مدارس اظهار کرد: سامانههای خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات در مدارس کشور نصب میشود و ساتبا تامین تجهیزات اصلی این سامانهها را برعهده دارد.
عبداللهی اظهار کرد: در این طرح، تجهیزات اصلی شامل پنل خورشیدی، اینورتر و استراکچر توسط ساتبا تامین و در اختیار سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور قرار میگیرد.
رئیس گروه توسعه و نظارت نیروگاههای مقیاس کوچک ساتبا ادامه داد: هماهنگی اجرای طرح در استانها با همکاری آموزش و پرورش، استانداریها و شرکتهای توزیع نیروی برق انجام میشود و پس از تعیین مدارس منتخب، تجهیزات مورد نیاز به استانها منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به فرآیند اجرایی پروژه تصریح کرد: شرکتهای توزیع برق استانها در انتخاب پیمانکاران و نظارت بر نصب سامانهها نقش دارند و تجهیزات جانبی و عملیات نصب نیز در سطح استانها پیگیری میشود.
عبداللهی افزود: هدف از اجرای این طرح، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک در مدارس کشور است.
نظر شما