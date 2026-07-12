به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح یکشنبه در بازدید از روند اجرای نیروگاههای خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت مولد برق نیروگاهی پویای کرمانشاه و هفت مگاواتی شرکت پلیمر کرمانشاه، بر تسریع در تکمیل این پروژهها و رفع موانع اجرایی آنها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان، اظهار کرد: بهرهبرداری از این دو نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، در کاهش ناترازی انرژی، تأمین پایدار برق صنایع و کاهش مصرف سوختهای فسیلی نقش مؤثری خواهد داشت.
پیشرفت ۵۵ درصدی نیروگاه خورشیدی زاگرس
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهرک صنعتی زاگرس در زمینی به وسعت حدود ۱۵ هکتار در حال احداث است، گفت: این پروژه تاکنون به ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و بخش عمده تجهیزات مورد نیاز آن نیز تأمین شده است.
وی افزود: عملیات نصب پنلهای خورشیدی، احداث ساختمان کنترل، اجرای شبکههای فشار ضعیف و متوسط و خط انتقال برق با سرعت در حال انجام است، اما تأمین تجهیزات یکپارچه فشار متوسط شامل اینورتر و ترانسفورماتور به دلیل مشکلات زنجیره تأمین و حملونقل بینالمللی با تأخیر مواجه شده است.
نجفی خاطرنشان کرد: سرمایهگذار در حال پیگیری تأمین این تجهیزات از مسیرهای جایگزین است و در صورت رفع موانع، عملیات نصب و راهاندازی آنها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
نیروگاه پلیمر کرمانشاه در مسیر بهرهبرداری
وی همچنین در بازدید از نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی شرکت پلیمر کرمانشاه، روند اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: عملیات محصورسازی، اجرای فونداسیون و نصب پایهها به پایان رسیده و نصب پنلهای خورشیدی نیز آغاز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، در صورت تأمین بهموقع تجهیزات مورد نیاز، این نیروگاه در شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
نجفی در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی برای رفع سریع موانع و تسریع در تکمیل این پروژهها شد.
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