۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

طرزطلب:نصب نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی اجرا می شود

اراک- معاون وزیر نیرو گفت: طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی کشور با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌صورت سراسری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب ظهر چهارشنبه در نشست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: سقف مجوز تأمین تجهیزات تاکنون ۲۰ مگاوات تعیین شده، اما با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش این سقف و تأمین مالی ریالی برای خرید تجهیزات فراهم است.

وی افزود: استان مرکزی از استان‌های پیشتاز کشور در توسعه انرژی خورشیدی به شمار می‌رود که سال گذشته ۶۰۰ مگاوات برق به شبکه تزریق کرده و سال جاری نیز دستیابی به یکهزار و ۸۰۰ مگاوات را هدف‌گذاری کرده است.

طرزطلب تصریح کرد: با توجه به اینکه اخذ مجوزهای اتصال به شبکه دشوارتر و هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، تعیین تکلیف قراردادهای دارای پیشرفت فیزیکی و اجرای مؤثر اختیارات تفویض‌شده به استانداران مورد تاکید است.

وی ادامه داد: استان مرکزی به‌عنوان الگویی موفق مطرح است که توانسته گام‌های مؤثری در توسعه این انرژی خورشیدی بردارد.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تاکید کرد: بیش از ۶۰۰ پروژه انرژی خورشیدی در کشور در حال اجراست که به‌طور میانگین تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اشاره به نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدارس دولتی کشور افزود: در طرح نصب رایگان پنل‌های خورشیدی در مدارس دولتی، تأمین پنل‌ها بر عهده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بوده و اجرای آن توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام خواهد شد.

طرزطلب بیان کرد: بر اساس توافق اخیر، مقرر شده است برای هر مدرسه دولتی، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات نصب و راه‌اندازی شود تا بخشی از نیاز برق این مراکز از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین گردد.

