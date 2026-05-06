طرزطلب:نصب نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب ظهر چهارشنبه در نشست توسعه نیروگاههای خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: سقف مجوز تأمین تجهیزات تاکنون ۲۰ مگاوات تعیین شده، اما با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش این سقف و تأمین مالی ریالی برای خرید تجهیزات فراهم است.
وی افزود: استان مرکزی از استانهای پیشتاز کشور در توسعه انرژی خورشیدی به شمار میرود که سال گذشته ۶۰۰ مگاوات برق به شبکه تزریق کرده و سال جاری نیز دستیابی به یکهزار و ۸۰۰ مگاوات را هدفگذاری کرده است.
طرزطلب تصریح کرد: با توجه به اینکه اخذ مجوزهای اتصال به شبکه دشوارتر و هزینههای سرمایهگذاری افزایش یافته است، تعیین تکلیف قراردادهای دارای پیشرفت فیزیکی و اجرای مؤثر اختیارات تفویضشده به استانداران مورد تاکید است.
وی ادامه داد: استان مرکزی بهعنوان الگویی موفق مطرح است که توانسته گامهای مؤثری در توسعه این انرژی خورشیدی بردارد.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر کشور تاکید کرد: بیش از ۶۰۰ پروژه انرژی خورشیدی در کشور در حال اجراست که بهطور میانگین تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با اشاره به نصب نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدارس دولتی کشور افزود: در طرح نصب رایگان پنلهای خورشیدی در مدارس دولتی، تأمین پنلها بر عهده سازمان انرژیهای تجدیدپذیر بوده و اجرای آن توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام خواهد شد.
طرزطلب بیان کرد: بر اساس توافق اخیر، مقرر شده است برای هر مدرسه دولتی، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات نصب و راهاندازی شود تا بخشی از نیاز برق این مراکز از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین گردد.
