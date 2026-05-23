مدیرعامل آبفای منطقه یک:کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب با مشارکت شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، در یک گفتگوی تلویزیونی، ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب در سال ۱۴۰۴، بر لزوم تداوم این همراهی در آستانه فصل تابستان تأکید کرد.

وی با اشاره به کاهش محسوس بارندگی در حوضه آبریز تهران نسبت به میانگین بلندمدت، راهکارهای عملی برای مدیریت مصرف را تشریح کرد و گفت: نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، تعویض پوشال کولرهای آبی، نصب سایبان برای کاهش همزمان مصرف آب و برق، کاهش زمان استحمام و پرهیز از شست‌وشوی خودرو با آب شرب از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است.

اکبریان از راه‌اندازی پویش «شهروند مروج» در آبفای منطقه یک خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه ۱۲۲ درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف را ثبت کنند؛ تجهیزاتی که بدون کاهش کیفیت دسترسی به آب، بیش از ۲۵ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند.