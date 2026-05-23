ابراز نگرانی «تایمز اسرائیل» درباره فروپاشی لیبرال دموکراسی غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی درباره فروپاشی لیبرال دموکراسی حاکم بر جهان غرب ابراز نگرانی کرد و نوشت: افزایش ملیگرایی و نفرت، ترسهایی را دامن زده است مبنی بر اینکه شاید لیبرال دموکراسی آنقدر که بسیاری تصور میکردند امن و پایدار نباشد؛ ترسی که یهودیان آن را بهخوبی میشناسند.
این رسانه صهیونیستی به تقویت ملی گرایی در آلمان و قدرت گرفتن جریان راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» اشاره کرد و افزود: برای بسیاری از یهودیان و اسرائیلیها، آلمان پس از جنگ نمونهای بود از اینکه یک جامعه میتواند نهتنها از نظر مادی، بلکه از نظر اخلاقی نیز تغییر کند. این کشور قویترین شاهد اروپا بود مبنی بر اینکه دموکراسی لیبرال میتواند ملیگرایی و نفرت را مهار کند اما اکنون این اعتماد در حال تضعیف شدن است.
تایمز اسرائیل نوشت: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با یکی از ضعیفترین میزانهای محبوبیت در میان رهبران آلمان پس از جنگ جهانی روبهروست. ائتلاف او خسته و دچار اختلاف به نظر میرسد. در همین حال، حزب آلترناتیو برای آلمان در حال صعود است.
این رسانه صهیونیستی درباره فروپاشی لیبرال دموکراسی حاکم بر جامعه اروپا ابراز نگرانی کرد و نوشت: زندگی یهودیان در اروپا زمانی شکوفا شده که هنجارهای لیبرال، نهادهای قدرتمند و تکثرگرایی مدنی حفظ شدهاند. برای بسیاری از یهودیان، امنیت اسرائیل و دموکراسی اروپایی زمانی مکمل یکدیگر به نظر میرسیدند.
تایمز اسرائیل نوشت: آلمان برای مدت طولانی مهمترین نمونه احیای دموکراسی در اروپا بود. اگر خود آلمانیها نیز به دوام این احیا تردید پیدا کنند، پیامدهای آن محدود به آلمان نخواهد ماند. یهودیان دلایل کافی دارند که این تردید را جدی بگیرند. اروپا نیز باید همین کار را بکند.
