بحران استراتژیک جدید برای رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر، رفقه کارمی رئیس سابق دانشگاه بن گوریون در بئرالسبع و ناداو دوانی مدیر کل سازمان دانشمندان این رژیم در مقاله‌ای مشترک که توسط وب‌سایت کانال 12 تلویزیون اسرائیل منتشر شد، اعلام کردند که تغییرات و چالش‌هایی که تل آویو در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، بی اعتمادی بسیاری را نسبت به آینده ایجاد کرده است.

این دو کارشناس تاکید کردند که برای بسیاری از نخبگان اسرائیلی‌، از جمله دانشمندان، پزشکان و محققان، ساختن آینده شغلی و شخصی در سرزمین های اشغالی پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر از همیشه شده است.

اطلاعات رسمی رژیم صهیونیستی، وجود مهاجرت منفی به معنی افزایش تعداد مهاجران نسبت به مهاجران ورودی از زمان آغاز جنگ در پایان سال 2023 را تایید می کند. گزارش‌های مطبوعاتی عبری در دو سال اخیر نشان داده است که گروه‌هایی از اسرائیلی‌ها در حال ترک و اقامت در کرت، جزایر یونان، قبرس و جاهای دیگر هستند.

این گزارش تاکید کرد که مسئله فرار مغزها در اسرائیل یک چالش استراتژیک درجه یک است. آنها فاش کردند که هر ساله، صدها نفر از برجسته‌ترین محققان، پزشکان و کارآفرینان از سرزمین های اشغالی برای تکمیل تحصیلات، یا کسب آموزش‌های پیشرفته، یا استفاده از فرصت‌های شغلی در خارج از فلسطین اشغالی مهاجرت می‌کنند. اما چالش واقعی از عدم بازگشت تعداد بسیار زیادی از این نخبگان آغاز می‌شود.

این دو پژوهشگر صهیونیست تاکید کردند که وقتی اسرائیل یک دانشمند یا پزشک را از دست می‌دهد، نه تنها مالیات بر درآمد یک خانواده را از دست می‌دهد، بلکه تحقیقات پیشرفته، اختراعات آینده، پیشرفت‌های پزشکی، تأسیس شرکت‌های فناوری نوپا، کرسی های تدریس دانشگاهی و نوآوری در زمینه‌های امنیت و فناوری را نیز از دست می‌دهد.



این گزارش برآورد می‌کند که زیان اقتصادی مستقیم هر دانشمند صهیونیست که در خارج از سرزمین‌های اشغالی باقی می‌ماند ، به بیش از 5 میلیون دلار در طول عمر این فرد می‌رسد، اما بهای واقعی بسیار بیشتر از این است.

این دانشمندان هشدار دادند که اگر پدیده فرار نخبگان ادامه پیدا کند، با انتقال استعدادها به کشورهای دیگر، پایه‌های قدرت اقتصادی رژیم صهیونیستی ، سیستم بهداشتی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی آن تضعیف می‌شود. آنها تاکید دارند که دانشمندان و پزشکان اسرائیلی در خارج از سرزمین‌های اشغالی یکی از بزرگترین منابع قدرت استراتژیک اسرائیل را تشکیل می‌دهند.