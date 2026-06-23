وزش بادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان رکورد دار شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای شدید در ۲۴ ساعت اخیر در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد و ابارز کرد: بیشترین میزان سرعت وزش باد در شهرستان دامغان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در این شهرستان به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسیده است، افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۴۰ کیلومتر بر ساعت و شاهرود ۳۲ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در گرمسار طی ۲۴ ساعت اخیر ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: در ایوانکی سرعت وزش باد به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در بیارجمند ۳۶ و آرادان ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: این شاخص در بسطام ۴۰، میامی ۴۳، رضوان ۵۰ و شهمیرزاد ۲۹ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در افتر ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: سرعت وزش باد در آهوان ۳۶، پرور ۴۷، فولاد محله ۴۷، سرخه ۴۰، امیریه ۳۲، نزدین ۱۴، مهدیشهر ۴۲ و کوهان ۲۹ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در حسینان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است، ادامه داد: سرعت وزش باد در باغستان هفت کیلومتر بر ساعت و مجن ۱۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

به گزارش مهر، تداخل سامانه هوای گرم و خشک و همچنین جبهه های هوای ورودی از شمال و شمالغرب کشور که عمدتاً کم فشار هستند، در اواخر بهار و اوایل تابستان سبب بروز تندبادهای شدید در استان سمنان می شود.